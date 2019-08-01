Ярославль и Кемерово примут матчи ЧМ-2022 по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) огласила список всех городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира-2022. Ярославль и Кемерово пополнили предыдущий список.

Всего матчи турнира примут 10 городов. Ранее были названы Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Участие в ЧМ-2022 примут 24 команды. Россия как хозяин и Польша как предыдущий чемпион освобождены от прохождения квалификации.

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