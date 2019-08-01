Во вторник определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Россию на этом этапе представит "Краснодар", который сыграет с "Порту". Первая игра состоится в России 7 августа.
Все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:
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