Определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Во вторник определились все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Россию на этом этапе представит "Краснодар", который сыграет с "Порту". Первая игра состоится в России 7 августа.

Все пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

"Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Голландия)

"Динамо" З (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)

"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)

"Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" К (Украина)

"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

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