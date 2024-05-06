На грани риска: в возрасте старше 25 лет стоит обратить внимание на состояние вашей кожи

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Папилломы на коже: причины, признаки и методы удаления

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Мы начинаем наш жизненный путь с безупречной кожей, но даже у самых маленьких детей можно заметить родинки и пятна. А с возрастом, превысив отметку в 25 лет, наша кожа может продемонстрировать различные образования. Сегодня мы обсудим папилломы: что это такое, почему они появляются и как с ними бороться. Косметолог Анна Ромашова даст нам консультацию по этому вопросу.

Папилломы на коже: причины, признаки и методы удаления
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Папилломы — это безболезненные новообразования, которые являются доброкачественными и могут появляться на любой части тела, особенно там, где кожа подвержена трению. Они отличаются наличием длинной ножки и чаще всего имеют диаметр всего несколько миллиметров.

Папилломы могут иметь различные формы: круглую, асимметричную, нитевидную или продолговатую, и изменять свой цвет от телесного до почти черного из-за гиперпигментации.

Одной из вероятных причин появления папиллом на коже является вирус папилломы человека (ВПЧ). Другие факторы, такие как постоянное трение и травматизация кожи, диабет, высокий уровень холестерина и гормональные скачки, также могут способствовать их образованию.

Папилломы не являются заразными и не могут передаваться через общие предметы гигиены. Однако, если у вашей семьи есть предрасположенность к их образованию, вероятность их появления у вас также высока.

Нельзя пытаться самостоятельно удалить папиллому, так как это может привести к кровотечению, воспалению кожи и другим неприятным последствиям. Врач может использовать различные методы удаления, такие как криотерапия, выжигание током или лазером, удаление хирургическим путем или с помощью специальной нити.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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