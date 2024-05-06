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Среднесуточный объем морского экспорта российского дизельного топлива сократился на 23%

Морские поставки российского дизеля резко упали

1:18
Экономика

Среднесуточный объем морского экспорта российского дизельного топлива сократился на 23 процента по итогам апреля 2024 года и достиг 762 тысяч баррелей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитические данные Kpler.

Морские поставки российского дизеля резко упали
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

В годовом выражении снижение составило 28 процентов. Тенденция к снижению морского экспорта дизеля наблюдается с февраля 2024 года. В январе объем составлял 1,15 миллиона баррелей в сутки, а за последние три месяца поставки сократились на 388 тысяч баррелей в сутки.

Морские поставки российского дизеля снизились по большинству направлений. Исключением стал Китай, куда экспорт вырос с 285 баррелей до шести тысяч баррелей в сутки. Основными рынками сбыта для России в апреле оставались Турция и Бразилия: объемы экспорта составили 309 и 109 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Однако даже эти страны резко сократили морской импорт российского дизеля по сравнению с мартом на 20 и 22 процента соответственно.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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