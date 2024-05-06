Минздрав предупредил о возможности развития серьёзных кожных заболеваний из-за употребления ибупрофена

Минздрав РФ: производителям лекарств с ибупрофеном нужно отредактировать инструкции

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минздрав России рекомендует фармацевтическим компаниям, производящим лекарственные средства с ибупрофеном, внести изменения в инструкции по применению, указав новые возможные побочные эффекты. Данная рекомендация была опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

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"Для препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) ибупрофен для наружного применения в разделе 4.8 "Нежелательные реакции" общей характеристики лекарственного препарата (ОХЛП) и 4 "Возможные нежелательные реакции" листка-вкладыша необходимо дополнить информацией о рисках развития тяжёлых кожных реакций", — гласит сообщение государственного реестра лекарственных средств.

Согласно тексту документа, к новым побочным эффектам ибупрофена, которые рекомендуется указать в инструкции, относятся ряд кожных заболеваний, таких как эритема мультиформная, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, ОКЕ8 8-синдром, острый генерализованный экзантематозный пустулез. Также упоминается, что приём ибупрофена может вызвать синдром Коуниса.