Александр Овечкин: Putin Team существует

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что Putin Team продолжает свою работу и после выборов. Организация была создана в 2018 году для поддержки президента России Владимира Путина.
"Давайте мы не будем обращать внимание на политику. Putin Team существует. Понятно, что не в таких масштабах, как перед выборами, но она существует и действует, - приводит слова Овечкина AllHockey.ru.
В Putin Team входят спортсмены, актеры, комики, журналисты, певцы и другие известные личности. Среди спортсменов, кроме Овечкина, это боксер Денис Лебедев, биатлонист Антон Шипулин, боец Виталий Минаков и другие.
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