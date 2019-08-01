Шотландский футбольный клуб одержал первую за 840 дней победу

Футбольный клуб из Шотландии "Форт-Уильям" одержал первую за 840 дней победу. Команда выступает в пятом дивизионе шотландского чемпионата и не могла выиграть 73 матча подряд.

"Форт-Уильям" в Кубке Севера Шотландии победил "Нэрн Каунти" со счетом 5:2. Клуб поблагодарил всех, кто пришел на стадион в этот день.

Прошлый сезон команда завершила на последнем месте в таблице, набрав "-7" очков. Команда была оштрафована за нарушение заявки игроков. Разница мячей в прошлом чемпионате "-221". Средняя зарплата футболистов "Форт-Уильям" составляет 20 фунтов в неделю.

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