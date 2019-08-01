20 российских легкоатлетов отобрались на чемпионат мира в Дохе

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала спортсменов, которые уже точно отправятся на чемпионат мира в Доху. Турнир пройдет с с 27 сентября по 6 октября 2019 года.

На данный момент это 20 спортсменов:

Мария Ласицкене, Илья Иванюк (прыжки в высоту)

Анжелика Сидорова, Алена Лутковская (прыжки с шестом)

Дарья Клишина, Елена Соколова (прыжки в длину)

Илья Шкуренев (десятиборье)

Максим Афонин (толкание ядра)

Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина (метание молота)

Екатерина Старыгина (метание копья)

Василий Мизинов, Яна Смердова (ходьба на 20 км)

Федор Шутов (марафон)

Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами)

Полина Миллер (бег на 400 м)

Вера Рудакова, Валерия Андреева (бег на 400 м с барьерами).

Еще 32 спортсмен выполнили норматив, но не имеют допуска к соревнованиям. Российские спортсмены для участия в ЧМ-2019 должны получать специальный нейтральный статус.

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