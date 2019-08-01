20 российских легкоатлетов отобрались на чемпионат мира в Дохе

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала спортсменов, которые уже точно отправятся на чемпионат мира в Доху. Турнир пройдет с с 27 сентября по 6 октября 2019 года.
На данный момент это 20 спортсменов:
Еще 32 спортсмен выполнили норматив, но не имеют допуска к соревнованиям. Российские спортсмены для участия в ЧМ-2019 должны получать специальный нейтральный статус.
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