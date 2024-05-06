Почему одни кошки живут до 20 лет, а другие умирают в 8? Раскрываем секреты долголетия

Известно, что домашние кошки, живущие под присмотром заботливого хозяина, живут гораздо дольше своих бездомных собратьев.
У домашних питомцев жизнь совсем другая. Их кормят, лечат, стерилизуют и создают все условия для долгой и счастливой жизни без стресса, голода и жажды. Однако иногда и домашние кошки умирают в сравнительно раннем возрасте — всего 8-9 лет.
Что влияет на продолжительность жизни домашних кошек?
Порода.
Некоторые породы кошек считаются долгожителями, легко преодолевая возрастной барьер в 20 лет. Мейн-куны, ориенталы, персидские кошки и другие известны своим долголетием. Породистые кошки обычно живут меньше метисов, но при надлежащем уходе и они могут стать долгожителями.
Здоровье.
Врожденные или приобретенные заболевания могут негативно сказаться на здоровье и сократить жизнь кошки. Например, онкологические заболевания встречаются у кошек так же, как и у людей.
Питание.
Качество питания играет важную роль. Несбалансированный рацион может вызвать болезни и сократить продолжительность жизни. Не обязательно покупать самый дорогой корм, важно подобрать подходящий для питомца, содержащий все необходимые витамины и микроэлементы.
Активность.
Для домашней кошки важен не только отдых, но и активный образ жизни. Игровой комплекс, игрушки и компания хозяина создают возможности для игр и поддержания физической формы. Совместная активность с хозяином благотворно влияет на здоровье питомца.
Отсутствие стресса.
Долгий стресс может негативно влиять на здоровье кошки. Резкие запахи, громкие звуки, ругань, частые переезды и долгая разлука с хозяином могут вызвать стресс, который сократит годы жизни питомца.
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