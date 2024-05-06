Baijiahao: в США зря насмехались на российским сельским хозяйством

В Китае объяснили, почему США ошиблись, оценивая сельское хозяйство России

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы отношения между Россией и Китаем значительно укрепились, что проявляется в активном сотрудничестве в разнообразных сферах и рекордных объёмах двусторонней торговли. И это сближение вызывает озабоченность в США, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

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Его автор подчёркивает, что Соединённые Штаты опасаются укрепления альянса между Китаем и Россией и стараются их разобщить. Недавно министр финансов США Джанет Йеллен посетила Китай, где предупредила о возможных санкциях в связи с сотрудничеством КНР и РФ. Следом за ней в Пекин отправился госсекретарь США Энтони Блинкен. И тоже говорил о санкциях. Однако судя по последующим событиям, эти предупреждения не повлияли на китайское руководство.

После визитов американских чиновников были опубликованы данные о росте поставок российской сельскохозяйственной продукции в Китай, что стало неожиданностью для экспертов. Россия значительно увеличила экспорт, включая не только пшеницу, но и другие сельскохозяйственные культуры. И тем самым начав вытеснять западную сельскохозяйственную продукцию на китайском рынке. Американскую в том числе.

Автор материала отмечает, российские продукты пользуются большим спросом в Китае, у жителей которого есть вопросы насчёт безопасности американской продукции.

В Китае считают, что США ошиблись, недооценив Россию. Америка, будучи одной из крупнейших сельскохозяйственных держав, ранее скептически относилась к усилиям президента России Владимира Путина по развитию отечественного сельского хозяйства. Теперь же, в свете новых данных, США уже не до смеха.

В КНР отмечают, что многие американские продукты содержат ГМО, в то время как российские товары отличаются более высоким качеством. В Китае намерены увеличить импорт из России и сократить закупки из США, что может привести к потере американскими производителями контрактов на сумму в десятки миллиардов долларов.

Стоит добавить, в Китае ранее уже неоднократно обращали внимание на то, что поставки сельхозпродукции из США и Канады сокращаются. Не так давно Китай отказался от несколько партий пшеницы из этих стран, в общей сложности от полутора миллиона тонн.

Напомним, в прошлом году Россия и Китай подписали крупный контракт на поставки сельхозпродукции. Инициатива получила название "Новый сухопутный зерновой коридор".

Поставки рассчитаны на 12 лет. Это 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых, масличных сельхозкультур общей стоимостью 25,7 миллиарда долларов.

И можно предполагать, что только одним это соглашением дело не ограничится.