Sohu: Россия и Китай не сидят сложа руки и отвечают на давление США

В Китае рассказали о совместном с Россией ответе на санкции США

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты значительно усилили давление на Россию и Китай. В частности, недавно в США был принят закон о конфискации российских активов. А госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Пекин грозил санкциями за сотрудничество с РФ.

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Однако и Москва, и Пекин не сидят сложа руки и устроили США совместный сюрприз, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

По словам автора материала, согласно поговорке — кража курицы приведет к потере риса. Угрозы со стороны Соединённых Штатов не подействовали на Китай и Россию, они ещё сильнее сблизились.

Недавно стало известно, что Россия наложила арест на активы американского банка JP Morgan. Автор материала счёл, что таким образом в Москве ответили властям США за санкции.

Отметим, что в данном случае с выводами спешить не стоит. Напомним, что российский банк ВТБ 17 апреля подал иск к девяти структурам JPMorgan Chase & Co., включая российскую "дочку" — банк "Дж П Морган Банк Интернешнл" — о взыскании 439,5 млн долларов. Эти деньги были заблокированы на корреспондентском счете ВТБ после того, как власти США ввели санкции против банка.

Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг отменил арест в части денежных средств "Дж П Морган Банк Интернешнл", находящихся на корреспондентском счете типа "С". На специальных рублевых счетах этого типа в том числе блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам.

Но вернёмся к материалу Sohu. Его автор, переходя к Китаю, напоминает, что КНР начал распродавать облигации американского госдолга. Несколько дней назад американский Минфин опубликовал данные о продажах и запасах казначейских облигаций США. Оказалось, что инвестиции КНР в этот актив сократились на десятки миллиардов долларов.

"Япония занимает первое место по размерам вложений в эти активы, они составляют более одного трлн долларов. В то же время Китай уменьшил свои вложения до 775 млрд долларов", — говорится в материале.

На фоне происходящего в Китае даже задались вопросом: почему разом не избавиться от всех американских облигаций? Как полагает автор материала, этого не происходит лишь потому, что такой шаг был бы неразумен. Американские облигации могут стать важной разменной монетой в случае переговоров с Вашингтоном.

В общем, можно поспорить, что вышеприведённые примеры стоит рассматривать именно как ответ на американские санкции. Но очевидно, что у России и Китая имеются разные варианты на этот счёт.