Следите за положением тела: как должны двигаться руки, плечи и ноги у начинающих бегунов

Каким должно быть правильное положение тела во время бега?

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для улучшения техники бега и повышения эффективности в спринте, очень важно обращать внимание на положение тела. Вот несколько практических советов от "Лайфхакера.ру", которые помогут вам в этом:

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Голова и взгляд. Смотрите прямо вперед, старайтесь не сгибать шею и не опускать взгляд. Это поможет поддерживать правильную осанку и улучшит стабильность и баланс, а также поможет вам видеть, что происходит впереди. Плечи и спина. Расслабьте плечи и не поднимайте их слишком высоко во время бега. Это позволит вам освободить ненужное напряжение и сохранить энергию. Спина должна быть прямой и немного наклонённой вперед, чтобы обеспечить хорошую постановку ног и поддерживать правильную механику бега. Руки и подвижность. Руки должны быть расслаблены и согнуты под прямым углом. Руки должны двигаться вперед-назад параллельно телу, а не в стороны. Это помогает поддерживать ритм и балансировать движение. Старайтесь не сжимать кисти слишком сильно, чтобы сохранить естественность движений рук. Стопы и ноги. Ставьте стопы под центр тяжести тела, чтобы обеспечить устойчивость и точность движения. Приземляйтесь на вашу середину стопы, а не на пятку или носок. Это поможет улучшить амортизацию и эффективность каждого шага. Расслабление. Ключевым фактором в хорошей технике бега является расслабленность. Старайтесь расслабить все мышцы тела, за исключением тех, которые необходимы для выполнения беговых движений. Расслабленное тело помогает снизить энергозатраты и повысить эффективность.

Один из лучших способов улучшить свою технику бега — работать с тренером или получить инструкции от квалифицированного специалиста. Он поможет вам осознать недостатки и исправить ошибки в вашей технике. Если вы решите освоить технику самостоятельно, обязательно изучите литературу и видеоматериалы, посвященные различным аспектам техники бега.

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