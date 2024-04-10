Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега

Чемпион России по лёгкой атлетике Александр Мироненко рассказал, как улучшить технику бега.
По его словам, правильная подготовка поможет сделать пробежки эффективнее и безопаснее. Чтобы улучшить технику атлет советует: подготовиться, скорректировать вес тела, поработать над ритмикой дыхания.
Кроме того, как утверждает Мироненко, которого цитирует портал "Чемпионат", важны расслабление и экономия энергии; укрепление свода стопы и мышц голени; снижение ударности бега и использование реактивных свойств мышц голени.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.