Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега

Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега

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Чемпион России по лёгкой атлетике Александр Мироненко рассказал, как улучшить технику бега.

Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, правильная подготовка поможет сделать пробежки эффективнее и безопаснее. Чтобы улучшить технику атлет советует: подготовиться, скорректировать вес тела, поработать над ритмикой дыхания.

Кроме того, как утверждает Мироненко, которого цитирует портал "Чемпионат", важны расслабление и экономия энергии; укрепление свода стопы и мышц голени; снижение ударности бега и использование реактивных свойств мышц голени.