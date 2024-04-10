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Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега

Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега

0:34
Спорт

Чемпион России по лёгкой атлетике Александр Мироненко рассказал, как улучшить технику бега.

Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, правильная подготовка поможет сделать пробежки эффективнее и безопаснее. Чтобы улучшить технику атлет советует: подготовиться, скорректировать вес тела, поработать над ритмикой дыхания.

Кроме того, как утверждает Мироненко, которого цитирует портал "Чемпионат", важны расслабление и экономия энергии; укрепление свода стопы и мышц голени; снижение ударности бега и использование реактивных свойств мышц голени.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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