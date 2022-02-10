Чем занимается в больнице заболевший COVID-19 Жириновский, рассказали в ЛДПР

В ЛДПР рассказали о состоянии лидера фракции Владимира Жириновского, которого ранее экстренно доставили в больницу с подтверждённым диагнозом COVID-19.

По информации пресс-службы партии, политик нормально себя чувствует. Находясь в больничной палате, он продолжает выполнять свою работу, передаёт ТАСС.

"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения", — прокомментировали в ЛДПР.

При этом накануне, 9 февраля, представители партии опровергали информацию о том, что политик попал в медучреждение с коронавирусом. Однако, как сообщили в Минздраве РФ, Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу ещё 2 февраля. У него выявили южноафриканский омикрон-штамм коронавирусной инфекции.

Лидер ЛДПР неоднократно заявлял, что обезопасил свой организм от заражения COVID-19 с помощью восьмикратной вакцинации. После госпитализации Жириновского в соцсетях начались активные споры об эффективности прививки против "омикрона".

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