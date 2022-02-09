EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Здоровье

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован, несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог порекомендовал не ставить над собой такие эксперименты и не делать такое количество прививок, потому что никто никогда не проводил на людях таких экспериментов, и никто точно не знает, как в таком случае работает препарат. Об этом сообщает URA. RU.

"Это влияет на иммунную систему. Если речь идет о "Спутнике", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется", — сказал Зверев.

Ранее стало известно, что Жириновского, заболевшего коронавирусом, доставили в Центральную клиническую больницу. Врачи диагностировали у политика поражение 50-75% лёгких и двустороннюю пневмонию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Жириновский сам говорил, что вакцинировался от коронавируса 8 раз, делая прививки каждые два месяца.

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жириновского госпитализировали в ЦКБ с коронавирусом - Москва 24
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы иммунитет владимир жириновский
Новости
Почти 40 конгрессменов попросили Байдена пройти когнитивный тест
МИД Армении вызвал посла Белоруссии из-за высказываний Лукашенко
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Муж директора подмосковной "Пятёрочки" раскрыл новые подробности ограбления
Железняков о допинг-скандале с участием фигуристов из РФ: "*** цирк!"
Невзоров высказался о госпитализации Жириновского: "Говорил ковид Жирику"
Daily Mail: Макрон не согласовал с НАТО предложения по Украине для Путина
В США мечтают наказать российских фигуристов: "Опять русские всех обманывают!"
Экс-президент Польши призвал к нападению на РФ в случае её вторжения на Украину
Максим Галкин поведал о потайных комнатах в их с Пугачёвой замке
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Последние материалы
МИД Армении вызвал посла Белоруссии из-за высказываний Лукашенко
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Муж директора подмосковной "Пятёрочки" раскрыл новые подробности ограбления
Эксперт: почему не заряжается батарея ноутбука
Железняков о допинг-скандале с участием фигуристов из РФ: "*** цирк!"
Невзоров высказался о госпитализации Жириновского: "Говорил ковид Жирику"
Daily Mail: Макрон не согласовал с НАТО предложения по Украине для Путина
В США мечтают наказать российских фигуристов: "Опять русские всех обманывают!"
Почему объявили в розыск руководителя одной из структур РАНХиГС
Экс-президент Польши призвал к нападению на РФ в случае её вторжения на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников