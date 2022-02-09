Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач

Вирусолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован, несмотря на то, что восемь раз вакцинировался от COVID-19.

Вирусолог порекомендовал не ставить над собой такие эксперименты и не делать такое количество прививок, потому что никто никогда не проводил на людях таких экспериментов, и никто точно не знает, как в таком случае работает препарат. Об этом сообщает URA. RU.

"Это влияет на иммунную систему. Если речь идет о "Спутнике", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется", — сказал Зверев.

Ранее стало известно, что Жириновского, заболевшего коронавирусом, доставили в Центральную клиническую больницу. Врачи диагностировали у политика поражение 50-75% лёгких и двустороннюю пневмонию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Жириновский сам говорил, что вакцинировался от коронавируса 8 раз, делая прививки каждые два месяца.

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