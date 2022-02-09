Новость о госпитализации депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского не на шутку взволновала российское общество и расколола его пополам. Одни граждане от души пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления и выразили свою искреннюю поддержку, а другие напомнили о семи или даже восьми прививках, о которых якобы не раз говорил сам политик.

Своими мнениями по этому поводу россияне поделились на сайте РИА Новости. Некоторых пример Жириновского заставил усомниться в эффективности вакцин протии нового штамма "омикрон" и коронавируса вообще. Ниже публикуем некоторые из интересных высказываний.

"Дай бог ему здоровья. Действительно, почётный испытатель, причём всех вакцин".

"Ну, как же так? Ведь привитые не болеют. А тяжело совсем-совсем не болеют".

"Так вроде же "омикрон" переносится как обычные сопли и не вызывает пневмоний… Повторяем израильский опыт? Сколько там у него было уколов?"

"Он же вакцинировался всем, чем можно, и даже госпитализировали".

"Вы что не смеетесь — не смешно…. семь вакцин сделал!"

"До сих пор не кололся, до сих пор не болел — слава Богу! Уже немало коллег, трижды уколотых, болели ковидом".

"Никто не давал полной гарантии. Но бесспорно то, что именно в организмах антиваксеров формируются новые штаммы вируса, от которых приходится искать новую защиту".

"Несомненно, здоровья Вольфовичу. Единственный борец в ГД. Ничего про болезнь говорить не будем. Переболеть "омикроном" что-то вроде тренда. А вот по поводу вакцинации пять копеек. Не спасли даже 8 прививок. Или что-то не так?"

"Вы это серьезно? Если вакцина не защищает от госпитализации, то зачем она нужна? Госпитализация — это априори не легкое течение. Если вакцина не защищает лиц из группы риска, таких как Жириновский, Гаркалин, то зачем она нужна?"

"Если госпитализация правда, это прям лучшая антиреклама вакцины от ковида. Человек, который 7 или 8 раз привился и хотел заставить всех вакцинироваться, загремел с ним, родимым, в больничку".

"Вирус никого не щадит…. если заболел в момент низкого иммунитета — практически НИЧЕГО не поможет… прививка избавляет от тяжелых последствий, но и она имеет определенный период действия, к сожалению…".

"Когда до Вас дойдет, наконец — что вакцинация это не гарантия того, что Вы не заразитесь. Это возможность — облегчить протекание болезни".