Восьмикратно привитого Жириновского госпитализировали с COVID-19

Владимира Жириновского экстренно доставили в Центральную клиническую больницу в Москве.

По информации РИА Новости, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский находится в ЦКБ.

"Да, он сейчас в ЦКБ", — цитирует слова источника информационное агентство.

Причину госпитализации 75-летнего политика издание не называет. Telegram-канал Mash пишет, что причиной госпитализации политического деятеля стала коронавирусная инфекция.

"У него поражено 50-75% легких. По нашим данным, председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3", — гласит сообщение ТГ-канала.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял ранее, что обезопасил себя от заражения COVID-19 восьмикратной вакцинацией. Депутат был убеждён, что на 100% защищён от опасного вируса.

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