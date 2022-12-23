Блинкен: вывод войск США из Афганистана позволил вооружить Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что вывод войск из Афганистана в августе 2021 года, где, по его словам, велась "самая продолжительная война Америки”, позволил Вашингтону "перенаправить ресурсы на Украину".

Откровенное заявление главы Госдепа прозвучало во время традиционной пресс-конференции по итогам года. Надо отметить, что Блинкен нарисовал очень красивую картину дипломатических достижений Вашингтона:

"Мы сосредоточились на восстановлении и активизации американских союзов и партнерств, объединяя их в новые коалиции общей цели. Как вы все видели, мы активизировали наше взаимодействие с НАТО, Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, G7, АСЕАН, ОЭСР. Мы подняли и укрепили Четверку. Мы создали AUKUS, Совет США-ЕС по торговле и технологиям, среди многих других групп", - рассказал он.

Одним из главных достижений нынешней администрации Блинкен назвал то, что американцы "сплотили мир, чтобы убедиться, что война России против Украины является стратегическим провалом":

"С 24 февраля мы собрали десятки союзников и партнеров для содействия безопасности, экономической и гуманитарной поддержки украинского народа... <…> НАТО никогда не была более сильной и сплоченной. Мы работали с союзниками и партнерами, чтобы ввести самые строгие санкции и контроль за экспортом в отношении президента Путина <…> Дипломатическое лидерство США было незаменимым в создании и поддержании этого единства цели, а также этого единства действий. Тем временем мы задействовали наши дипломатические мускулы, чтобы изолировать Россию в ООН и других международных организациях..."

Афганистан требовал много денег

Вопрос о выходе из Афганистана возник после того, как один из журналистов не согласился с заявлением руководителя Госдепа о прочных отношениях с американскими "союзниками и партнерами”, некоторые из которых — напомнил репортёр — "критически относились к тому, как США справились с этой операцией".

"Консультации были продолжительными и интенсивными. Мы решительно приняли к сведению все, что слышали от союзников и партнеров до решений, принятых президентом Байденом", — ответил на это Бликен, сделав упор на том, что "утверждения об ином не подтверждаются фактами”.

От вопроса о том, какие выводы из "афганского опыта" были сделаны и воспользовались ли ими для выстраивания отношений с Россией и Китаем, Блинкен весьма неуклюже ушёл, заявив, что "если бы мы все еще были в Афганистане, это, я думаю, значительно усложнило бы поддержку, которую мы смогли оказать и которую смогли оказать Украине против России".

Недавняя история

Напомню, что уход американских военных из Афганистана был настолько поспешным, что больше напоминал бегство:

последний американский солдат вылетел из аэропорта Кабула 31 августа 2021 года;

поддерживаемое США афганское правительство рухнуло без особого сопротивления двумя неделями ранее, оставив страну под контролем талибов*, которые уже однажды это делали — в 2001 году.

Хотя стоимость 20-летнего конфликта оценивается более чем в два триллиона долларов, США потратили почти $73 млрд в 2021 году на обучение, оснащение, содержание и снабжение афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF), в основном из бюджета Пентагона. Большая часть вооружения и техники ANDSF оказалась в руках талибов*.

Для сравнения, Министерство обороны России буквально на этой неделе подсчитало, что общая сумма западной помощи Украине в этом году составила более $97 млрд.

По признанию Пентагона, было потрачено не менее $20 млрд на "помощь в области безопасности” Украине с февраля 2022 года. Остальные расходы понесли правительственные ведомства США, члены НАТО и ЕС. И финансовые вливания будут продолжаться — Байден пообещал "гостившему" у него президенту Украины финансировать Киев "столько, сколько потребуется” и дать пакет оружия и боеприпасов на сумму $1,85 млрд, включая батарею зенитных ракет Patriot.

Читайте также:

Конфронтация между Россией и НАТО — вопрос нескольких недель

Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови

США не хотят "фальшивого мира", поэтому украинцы будут воевать

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ