Зеленский летит в Вашингтон – ему подано аэротакси от спонсоров

Президент Украины Владимир Зеленский самолично с гордостью подтвердил слухи о своей поездке в США, которые накануне начали муссировать американские СМИ и которые упорно не желали почему-то подтверждать официальные лица администрации Байдена.

Напомню, информация о предстоящем посещении украинским лидером Белого дома и его выступлении в Конгрессе, просочилась — в буквальном смысле слова — в прессу, несмотря на все усилия организаторов сохранить сие событие в тайне.

Сегодня рано утром Зеленский не выдержал и похвастался в соцсетях:

"Я на пути в США, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность 🇺🇦. В частности, мы с @POTUS обсудим сотрудничество между 🇺🇦 и 🇺🇸. Я также выступлю с речью на Конгрессе и на ряде двусторонних встреч", — написал он в Twitter*.

После этого власти США подтвердили встречу:

Зеленский будет принят в Вашингтоне, в частности, президентом США Джо Байденом в Белом доме и выступит перед Конгрессом США. В программе также совместная пресс-конференция.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что Байден пригласил Зеленского "для того, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов Украине":

"Белый дом будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе экономической, гуманитарной и военной помощью. Но Байден не будет использовать переговоры, чтобы подтолкнуть Зеленского к столу переговоров с Владимиром Путиным".

И, конечно, будут обсуждаться новые поставки оружия США на Украину.

Впрочем, не все в Вашингтоне рады видеть "подопечного". Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин прокомментировала его приезд так:

"Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата, Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место!!!"

"Позорище фееричное"

Блогер Сергей Колясников в своём Telegram опубликовал скриншот страницы портала Flightradar24, на котором "запечатлён" маршрут лидера Незалежной.

По данным обозревателя, Владимир Зеленский "тайно пробравшись на американскую базу Ramstein в Германии, американским же военным бортом летит в США".

"Непонятно только, в багаже летит или в кабину пустят посидеть, — сыронизировал блогер, добавив, что в сам маршрут уже "позорище фееричное". — Независимость и суверенитет в полный рост".

Впрочем, украинские паблики так не считают — в них царит полный и безудержный восторг.

В России же на этот вояж — кстати, официально первый после начала СВО — бывшего артиста смотрят скептически. Так, Валентина Матвиенко прокомментировала событие иронично:

"…похлопают по плечу и вернут на войну".

На момент публикации этого материала спецборт ВВА США Boeing C-40B с Зеленским (судя по всему) на борту вылетел из польского Жешува в Америку.

"VIP-аэротакси с военным "иммунитетом", видимо, выбрано для того, чтобы из Зеленского не сделали Протасвича и не сбили в полете" (@pravdist).

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