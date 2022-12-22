Во время визита президента Украины в США, он не только выступил перед американским Конгрессом и побывал на аудиенции у "главного друга Киева" Джо Байдена, но и провёл совместную с ним пресс-конференцию.
Как это всегда бывает, когда хозяин Белого дома выступает на публике, не обошлось в этот раз без курьёзов и оговорок, но сейчас не об этом.
Байден, наконец, дал исчерпывающий ответ на вопрос, волнующих многих по обе стороны океана — есть ли предел, до которого он и его команда готовы "поддерживать Украину" оружием. Оказалось, что есть.
Отвечая украинскому (!) журналисту, спросившему, почему Запад не даёт Украине "все возможности, необходимые для освобождения всех территорий”, американский президент был краток:
"Предоставление Киеву всего оружия, которое он хочет, может разрушить НАТО", — сказал он.
По словам хозяина Белого дома, его не беспокоит, что поставка ракет Patriot на Украину может привести к эскалации напряженности в отношениях с Россией, как предупреждала Москва, потому что это "оборонительное” оружие.
"США выделили Украине огромную помощь в области безопасности ещё до эскалации военных действий в феврале, — сообщил Байден, видимо забыв, что чуть ранее он назвал российскую военную спецоперацию "неспровоцированной и неоправданной”.
"Мы дали Украине то, что им было нужно, когда им нужно было защищаться”, — повторил американский лидер, перечисляя сотни танков, бронетехники, артиллерии и боеприпасов, которые Вашингтон и НАТО передали Киеву.
По его словам, если "сделать больше", то есть вероятность в перспективе получить "развал НАТО, развал Европы и остального мира”. Впрочем, то, что сейчас всё перечисленное ещё цело, нет заслуги американской администрации:
"Я потратил сотни часов, убеждая партнеров США по всему миру помочь Украине, но они не ищут Третьей мировой войны” путем борьбы с Россией напрямую, — посетовал Байден и сразу сам себя "одёрнул": — Но я сказал слишком много”.
Напомню, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в рамках тщательно подготовленного "тайного визита" (так его окрестили американские СМИ).
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.