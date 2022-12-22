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Ольга Лебедева

Байден объяснил, почему не выполняет все оружейные хотелки Киева: НАТО важнее

Мир

Во время визита президента Украины в США, он не только выступил перед американским Конгрессом и побывал на аудиенции у "главного друга Киева" Джо Байдена, но и провёл совместную с ним пресс-конференцию.

Байден объяснил, почему не выполняет все оружейные хотелки Киева: НАТО важнее

Как это всегда бывает, когда хозяин Белого дома выступает на публике, не обошлось в этот раз без курьёзов и оговорок, но сейчас не об этом.

Байден, наконец, дал исчерпывающий ответ на вопрос, волнующих многих по обе стороны океана — есть ли предел, до которого он и его команда готовы "поддерживать Украину" оружием. Оказалось, что есть.

Отвечая украинскому (!) журналисту, спросившему, почему Запад не даёт Украине "все возможности, необходимые для освобождения всех территорий”, американский президент был краток:

"Предоставление Киеву всего оружия, которое он хочет, может разрушить НАТО", — сказал он.

По словам хозяина Белого дома, его не беспокоит, что поставка ракет Patriot на Украину может привести к эскалации напряженности в отношениях с Россией, как предупреждала Москва, потому что это "оборонительное” оружие.

"США выделили Украине огромную помощь в области безопасности ещё до эскалации военных действий в феврале, — сообщил Байден, видимо забыв, что чуть ранее он назвал российскую военную спецоперацию "неспровоцированной и неоправданной”.

"Мы дали Украине то, что им было нужно, когда им нужно было защищаться”, — повторил американский лидер, перечисляя сотни танков, бронетехники, артиллерии и боеприпасов, которые Вашингтон и НАТО передали Киеву.

По его словам, если "сделать больше", то есть вероятность в перспективе получить "развал НАТО, развал Европы и остального мира”. Впрочем, то, что сейчас всё перечисленное ещё цело, нет заслуги американской администрации:

"Я потратил сотни часов, убеждая партнеров США по всему миру помочь Украине, но они не ищут Третьей мировой войны” путем борьбы с Россией напрямую, — посетовал Байден и сразу сам себя "одёрнул": — Но я сказал слишком много”.

Напомню, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в рамках тщательно подготовленного "тайного визита" (так его окрестили американские СМИ).

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато оружие джо байден владимир зеленский
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