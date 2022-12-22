Байден перепутал Украину с Ираном во время пресс-конференции с Зеленским

На совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским Ираном во время пресс-конференции с Зеленским США Джо Байден перепутал Незалежную с Ираном.

Байден пообещал продолжить помогать иранскому народу.

"(Необходимо. — Прим.ред.) убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу", — заявил американский лидер.

Не поправив оговорку он перечислил помощь, которую намерен предоставить "иранцам":

поддержка здравоохранения,

образования,

чрезвычайных служб.