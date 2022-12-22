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Байден перепутал Украину с Ираном во время пресс-конференции с Зеленским

Мир

На совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским Ираном во время пресс-конференции с Зеленским США Джо Байден перепутал Незалежную с Ираном.

Байден пообещал продолжить помогать иранскому народу.

"(Необходимо. — Прим.ред.) убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу", — заявил американский лидер.

Не поправив оговорку он перечислил помощь, которую намерен предоставить "иранцам":

  • поддержка здравоохранения,
  • образования,
  • чрезвычайных служб.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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