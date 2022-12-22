На совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским Ираном во время пресс-конференции с Зеленским США Джо Байден перепутал Незалежную с Ираном.
Байден пообещал продолжить помогать иранскому народу.
"(Необходимо. — Прим.ред.) убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу", — заявил американский лидер.
Не поправив оговорку он перечислил помощь, которую намерен предоставить "иранцам":
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.