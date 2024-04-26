Бывшая девушка Петрова повторила "голый" образ Бьянки Цензори

Российская актриса Стася Милославская в своем блоге поделилась свежими кадрами. На одном из них она повторила скандальный образ американской модели, возлюбленной Канье Уэста Бьянки Цензори.
Экс-избранница актера Александра Петрова запечатлена в колготках бирюзового оттенка, трусиках и тренче, свой образ она дополнила лиловыми босоножками.
Комплименты под ее публикацией оставили актрисы Саша Бортич, Юлия Топольницкая, Юлия Хлынина и другие. Один из подписчиков признался, что от красоты девушки можно упасть.
"Главное — ногу не сломать", — ответила Милославская.
При этом в колготках на ежедневной основе по американским улицам разгуливает супруга рэп-исполнителя Канье Уэста Бьянка Цензори.
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