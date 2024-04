Бывшая девушка Петрова повторила "голый" образ Бьянки Цензори

Российская актриса Стася Милославская в своем блоге поделилась свежими кадрами. На одном из них она повторила скандальный образ американской модели, возлюбленной Канье Уэста Бьянки Цензори.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Стаси Милославской в Инстаграм is licensed under public domain