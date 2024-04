Пропагандирующую естественную красоту Ксению Собчак раскритиковали из-за излишнего фотошопа

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем блоге поделилась свежими кадрами и нарвалась на критику со стороны поклонников. Они считают, что она пытается копировать стиль актрисы Ренаты Литвиновой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм is licensed under public domain