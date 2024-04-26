Пропагандирующую естественную красоту Ксению Собчак раскритиковали из-за излишнего фотошопа

Ксению Собчак на новом фото заподозрили в подражании Ренате Литвиновой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем блоге поделилась свежими кадрами и нарвалась на критику со стороны поклонников. Они считают, что она пытается копировать стиль актрисы Ренаты Литвиновой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм is licensed under public domain

Так, Собчак запечатлена в алом кожаном пиджаке и с помадой такого же оттенка. Сама она заявила, что придумала отличный ответ на вопрос "Как дела?".

"Отлично, но я не унываю!", — написала журналистка.

Интернет-пользователи раскритиковали ее за использованный фотошоп и ретушь и напомнили ее же слова о том, что стоит принимать себя и свою внешность. Помимо этого они разглядели в ее позах попытку скопировать стиль актрисы Ренаты Литвиновой.

"Ксюша решила, что она а-ля Рената Литвинова, но нет", — пошутил один из комментаторов.

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