Не только сладости: не все знают, что ещё важно исключить из рациона при похудении

Здоровое и сбалансированное питание помогает не только поддерживать нормальный вес, но и сохранять здоровье. В этой статье мы расскажем, что нужно убрать из своего рациона во время похудения, кроме сладостей.
Прежде всего, важно сократить потребление углеводов. Сюда входят макароны, хлебобулочные изделия и печенье, газированные напитки, картошка фри, белый рис. Также следует отказаться от продуктов быстрого питания и некоторых мясных деликатесов. Например, от колбас и красного мяса.
Ещё придется убрать из своего рациона майонез, сливочное масло, жирные молочные продукты, гамбургеры и другой фастфуд. Очень важно отказаться от алкогольных напитков.
Основу здорового питания должны составлять продукты с умеренной калорийностью. Добавьте в свой рацион полезные злаки: киноа, зеленую гречку, коричневый рис. В рационе должны присутствовать разные виды овощей и фруктов.
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