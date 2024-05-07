Стало известно, как могут наказать избившего россиянку солдата США, который похитил 200 тыс. рублей

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Юрист Георгиева назвала возможное наказание для солдата США, избившего россиянку

1:12
Происшествия

Американский солдат Гордон Блэк, ранее служивший на военной базе США в Южной Корее, был задержан во Владивостоке после серьезного конфликта с девушкой, с которой познакомился в Интернете.

Юрист Георгиева назвала возможное наказание для солдата США, избившего россиянку
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

В результате отношений Блэк избил свою избранницу и похитил у нее 200 тыс. рублей. В данный момент он находится под стражей в ожидании суда.

Юрист Алла Георгиева пояснила, что по степени тяжести причиненных телесных повреждений вред может быть квалифицирован как легкий, средний или тяжкий, что существенно влияет на меру наказания. Легкий вред может повлечь за собой штраф до 40 тыс. рублей или арест до четырех месяцев. За вред средней тяжести грозит до трех лет лишения свободы, а за тяжкий вред — до восьми лет тюремного заключения, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, Георгиева отметила, что Блэку также грозит наказание за кражу по статье 158 УК РФ, предусматривающее до пяти лет лишения свободы. После отбытия наказания в России, Блэк будет депортирован в США.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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