Филе лосося с лимоном, укропом и луком: запекаем в фольге на гриле или в духовке. Получается очень нежная рыбка!
Запекаем филе лосося с лимоном и укропом в фольге
0:56
Сэкономьте время на приготовлении — предлагаем вам запечь филе лосося в фольге с лимоном и укропом.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 4 филе лосося
- 1 столовая ложка размягчённого сливочного масла
- 1 средний лимон, нарезанный ломтиками
- 1/2 средней луковицы, нарезанной полукольцами
- 4 зубчика чеснока, нарезанных ломтиками
- 4 веточки свежего укропа
- 1 столовая ложка измельчённого свежего базилика
- 1/2 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки перца
Приготовление
- Намажьте маслом центр каждого из четырёх кусков фольги.
- Поместите филе лосося в центр каждого куска фольги, немного посолите и поперчите. Сверху выложите базилик, укроп, чеснок, лук и лимон. Запечатайте фольгу.
- Готовьте на гриле или в духовке около 10 минут.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Филе лосося на сковороде с обалденным соусом!