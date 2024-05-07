Филе лосося с лимоном, укропом и луком: запекаем в фольге на гриле или в духовке. Получается очень нежная рыбка!

Запекаем филе лосося с лимоном и укропом в фольге

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Сэкономьте время на приготовлении — предлагаем вам запечь филе лосося в фольге с лимоном и укропом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

4 филе лосося

1 столовая ложка размягчённого сливочного масла

1 средний лимон, нарезанный ломтиками

1/2 средней луковицы, нарезанной полукольцами

4 зубчика чеснока, нарезанных ломтиками

4 веточки свежего укропа

1 столовая ложка измельчённого свежего базилика

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки перца

Приготовление

Намажьте маслом центр каждого из четырёх кусков фольги. Поместите филе лосося в центр каждого куска фольги, немного посолите и поперчите. Сверху выложите базилик, укроп, чеснок, лук и лимон. Запечатайте фольгу. Готовьте на гриле или в духовке около 10 минут.