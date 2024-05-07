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Филе лосося с лимоном, укропом и луком: запекаем в фольге на гриле или в духовке. Получается очень нежная рыбка!

Запекаем филе лосося с лимоном и укропом в фольге

0:56
Еда

Сэкономьте время на приготовлении — предлагаем вам запечь филе лосося в фольге с лимоном и укропом.

Запекаем филе лосося с лимоном и укропом в фольге
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 4 филе лосося
  • 1 столовая ложка размягчённого сливочного масла
  • 1 средний лимон, нарезанный ломтиками
  • 1/2 средней луковицы, нарезанной полукольцами
  • 4 зубчика чеснока, нарезанных ломтиками
  • 4 веточки свежего укропа
  • 1 столовая ложка измельчённого свежего базилика
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки перца

Приготовление

  1. Намажьте маслом центр каждого из четырёх кусков фольги.
  2. Поместите филе лосося в центр каждого куска фольги, немного посолите и поперчите. Сверху выложите базилик, укроп, чеснок, лук и лимон. Запечатайте фольгу.
  3. Готовьте на гриле или в духовке около 10 минут. 
Филе лосося на сковороде с обалденным соусом!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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