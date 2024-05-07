Никогда не давайте эти продукты вашей кошке: опасно для здоровья

Стало известно, чем нельзя кормить кошек

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые блюда токсичны для кошек. Даже продукты, которые воспринимаются как полезные для них, на деле могут вызывать проблемы со здоровьем. Рассмотрим 3 продукта, которые нельзя давать питомцу.

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У большинства кошек после шести месяцев развивается непереносимость лактозы, потому что организм перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для расщепления лактозы на простые сахара. В результате молочный сахар не всасывается в кровь, а вызывает брожение, вздутие живота и диарею.

Мясо является основой рациона кошек-хищников, но парное мясо часто является источником гельминтов. Эти паразиты могут быть чрезвычайно опасны для здоровья питомца.

Речная рыба не только содержит мелкие кости, которые могут поранить кошку, но и также является источником гельминтов. Кошкам можно давать треску или хек, но не чаще двух раз в неделю.