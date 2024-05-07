Никогда не давайте эти продукты вашей кошке: опасно для здоровья

Некоторые блюда токсичны для кошек. Даже продукты, которые воспринимаются как полезные для них, на деле могут вызывать проблемы со здоровьем. Рассмотрим 3 продукта, которые нельзя давать питомцу.
У большинства кошек после шести месяцев развивается непереносимость лактозы, потому что организм перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для расщепления лактозы на простые сахара. В результате молочный сахар не всасывается в кровь, а вызывает брожение, вздутие живота и диарею.
Мясо является основой рациона кошек-хищников, но парное мясо часто является источником гельминтов. Эти паразиты могут быть чрезвычайно опасны для здоровья питомца.
Речная рыба не только содержит мелкие кости, которые могут поранить кошку, но и также является источником гельминтов. Кошкам можно давать треску или хек, но не чаще двух раз в неделю.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.