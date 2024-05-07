Малоподвижный образ жизни в детстве может привести к кардиологическим проблемам

Сидячий образ жизни в детстве повышает риск инфаркта и инсульта во взрослом возрасте.
Исследование проводилось с участием 1682 человек, родившихся в 90-х годах. Ежедневная подвижность участников отслеживалась с помощью акселерометрических устройств. Дети проводили в сидячем положении в среднем шесть часов в день, к моменту достижения взрослого возраста этот показатель увеличился до девяти часов в день. Увеличение времени сидения коррелировало с прогрессирующим патологическим увеличением массы сердца. Гипертрофия наблюдалась в области левого желудочка, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Умеренная или легкая физическая активность может нивелировать вред от длительного сидения. У участников с правильными двигательными привычками вероятность гипертрофии сердца была снижена на 49%.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.