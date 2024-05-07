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Лайфхаки для профессионального маникюра дома: как сделать ногти идеальными без посещения салона

Четыре совета для проведения маникюра дома, если не хочется идти в салон

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Иногда не удается попасть на маникюр, даже если есть любимый мастер, особенно в предновогоднюю суету. Однако это еще не конец света! Многие успешно справляются с маникюром дома, и мы расскажем вам несколько полезных лайфхаков, чтобы провести приятный вечер, ухаживая за руками в уютной обстановке своего дома.

Четыре совета для проведения маникюра дома, если не хочется идти в салон
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain
  • Отбеливание ногтей: для того чтобы отбелить ногтевую пластину, можно использовать отбеливающую зубную пасту и старую зубную щетку. Просто чистите ногти этой пастой несколько раз в день, чтобы увидеть результат.
  • Яркий маникюр: если ваш лак требует нанесения нескольких слоев и иногда выглядит тускло, попробуйте использовать белый лак в качестве базы. Он поможет сделать цвет лака ярче и насыщеннее.
  • Защита кожи: чтобы защитить кожу вокруг ногтя от загрязнений при стемпинге, можно использовать клей ПВА. Он создаст защитную пленку, которую легко снять вместе с лишним принтом.
  • Совершенный френч: если вам сложно провести идеальную линию для френча, попробуйте маскировать неровности белой полоски блестящим шиммером. Это придаст оригинальный вид вашему маникюру, и неровности будут незаметны.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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