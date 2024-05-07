Муниципалитеты будут укрупняться: эксперты назвали возможные территориальные изменения внутри России после инаугурации Владимира Путина

После инаугурации Владимира Путина ожидается ускорение территориальной реформы в России, направленной на объединение муниципалитетов.
Эксперты выделяют политические и экономические мотивы такого укрупнения: губернаторы стремятся укрепить контроль, уменьшив влияние муниципальных элит, а также улучшить экономические показатели регионов за счет интеграции депрессивных территорий с более успешными. Ожидается, что активное укрупнение пройдет в нескольких проблемных регионах, таких как Ямало-Ненецкий округ, Челябинская, Ярославская, Владимирская, Псковская и Новосибирская области
. В то же время, в регионах с высоким рейтингом губернаторов и национальных республиках процесс укрупнения тормозится, чтобы избежать нарушения устоявшегося порядка. В Санкт-Петербурге реформа замедлена из-за опасений протестов против губернатора Беглова, сообщает издание "Акценты".
В целом, до 2026 года тренд на объединение муниципалитетов продолжится с целью минимизации политических рисков и недовольства населения.
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