Муниципалитеты будут укрупняться: эксперты назвали возможные территориальные изменения внутри России после инаугурации Владимира Путина

Эксперты прогнозируют укрупнение муниципалитетов после инаугурации Владимира Путина

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

После инаугурации Владимира Путина ожидается ускорение территориальной реформы в России, направленной на объединение муниципалитетов.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперты выделяют политические и экономические мотивы такого укрупнения: губернаторы стремятся укрепить контроль, уменьшив влияние муниципальных элит, а также улучшить экономические показатели регионов за счет интеграции депрессивных территорий с более успешными. Ожидается, что активное укрупнение пройдет в нескольких проблемных регионах, таких как Ямало-Ненецкий округ, Челябинская, Ярославская, Владимирская, Псковская и Новосибирская области

. В то же время, в регионах с высоким рейтингом губернаторов и национальных республиках процесс укрупнения тормозится, чтобы избежать нарушения устоявшегося порядка. В Санкт-Петербурге реформа замедлена из-за опасений протестов против губернатора Беглова, сообщает издание "Акценты".

В целом, до 2026 года тренд на объединение муниципалитетов продолжится с целью минимизации политических рисков и недовольства населения.