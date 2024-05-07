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Пять самых красивых и необычных концептов Пекинского автосалона 2024 года

Пять самых красивых и странных концептов Пекинского автосалона 2024

3:03
Авто

На недавно завершённом Пекинском автосалоне, который является одним из крупнейших в мире, представители автомобильной промышленности, как известные бренды, так и новые стартапы, продемонстрировали последние разработки в серийном производстве и инновационные концепт-кары, указывающие на будущие направления развития отрасли.

Пять самых красивых и странных концептов Пекинского автосалона 2024
Фото: Wikipedia by TTTNIS is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

В этом году экспозиция в Пекине впечатлила разнообразием участников: от местных до международных автопроизводителей, каждый из которых стремился укрепить свои позиции на китайском рынке. Издание 110km. ru выделило пять наиболее заметных концептов, представленных на выставке.

Infiniti Vision Qe
Infiniti представила в Пекине свой уникальный и стильный концепт электрического фастбека Vision Qe. Дизайн модели следует философии "Artistry in Motion", отличаясь светящейся фронтальной панелью и LED-полосой, простирающейся на всю ширину задней части. Ожидается, что к 2026 году на смену модели Infiniti Q70, снятой с производства пять лет назад, придет серийная версия этого концепта.

MG EX181
Британская марка MG, принадлежащая китайскому концерну SAIC, представила в Пекине электрический гиперкар MG EXE181, приуроченный к столетию бренда. Этот автомобиль, вдохновленный исторической моделью "Рычащая капля", продемонстрировал впечатляющие возможности аэродинамики с коэффициентом сопротивления в 0,181 Cd и обещание разгоняться до 100 км/ч за 1 секунду в будущей серийной версии.

XPeng Aeroht
XPeng привлек внимание концептом Aeroht — летающим автомобилем с четырьмя скрытыми пропеллерами, которые можно выдвинуть при необходимости. Эта модель сочетает элементы дизайна из фильмов о Джеймсе Бонде и предлагает переключение между режимами движения по земле и полета. Производство летающих автомобилей планируется начать в 2025 году.

Lexus LF-ZL
На автосалоне в Пекине Lexus представил концепт LF-ZL — большой электрический кроссовер, который может стать новым флагманом марки. Он отличается внушительными размерами и уникальными функциями, такими как сдвижные задние двери. Некоторые из привлекательных особенностей, такие как мультимедийная система и отделка салона бамбуком, могут быть реализованы в серийной модели.

Hongqi Golden Sunflower
Компания Hongqi представила концепт электрокара Golden Sunflower, роскошное суперкупе с вертикально открывающимися дверями и четырьмя местами. Хотя подробности остаются неизвестными, этот концепт может в будущем составить конкуренцию таким моделям, как электрический Rolls-Royce Spectre.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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