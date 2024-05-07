Натворил младший, а "влетело" старшим: родственников школьника-мигранта, избившего одноклассника, вызвали в военкомат

Отец и старший брат школьника-мигранта, участвовавшего в драке в Магнитогорске, получили повестки в военкомат после того, как выяснилось, что они не стояли на воинском учете, несмотря на получение гражданства РФ в 2007 году, сообщает EADaily.
Их привлекли к административной ответственности и предупредили о возможной уголовной ответственности за неявку.
Инцидент с дракой произошел 2 мая, в результате чего пострадавший школьник был госпитализирован и прооперирован, но уже выписан для амбулаторного лечения. Полиция и школа активно работают над разбирательством случившегося.
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