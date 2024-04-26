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Психолог Анна Леонова: "Работать на даче нужно в своё удовольствие"

Как влияют огородные дела на психологическое состояние человека?

1:56
Садоводство » Советы

С каждым днём становится всё больше работы на даче: побелка деревьев, посадка саженцев, цветов, семян… Можно перечислять бесконечно, ведь за огородом и садом нужно следить практически каждый день. Семейный системный психолог Анна Леонова в беседе с Pravda. Ru рассказала, как огородные дела влияют на психологическое состояние человека.

Как влияют огородные дела на психологическое состояние человека?
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич

"Если говорить про статистику, то действительно, люди, которые работают на земле в своё удовольствие, получают чувство удовлетворения. Они видят результат своего труда"

У огородника, по словам Анны Леоновой, в психологическом плане масса преимуществ, работая на даче.

"Это придаёт ощущения нужности, потому что человек видит всё, что он делает, он может показать это другим, он может чем-то с другими делиться и это придаёт человеку осмысленность"

Психолог посоветовала делать всё в своё удовольствие, в том числе и работу на даче.

"Все люди очень разные. Для кого-то надо много трудиться, только тогда такие люди чувствуют удовлетворение. А кому-то достаточно три цветочка посадить. Это вещь очень индивидуальная. Дело в том, что если мы ничего не делаем сами, если мы всё перепоручаем другим людям, например, нанимаем для работы всё время каких-то других людей, то самим нам ничего не остаётся для того, чтобы почувствовать себя, имеющим какие-то силы, возможности, способности. Эмоционально в таком случае мы не будем чувствовать удовлетворения. Тогда мы начинаем искать удовольствие где-то в другом месте. И часто бывает так, что удовольствие мы находим не то и не там, где надо"

Анна Леонова подчеркнула, что удовольствие в физической работе, физическом труде совсем другое, поэтому такой труд очень важен для человека.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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