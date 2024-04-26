Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэпер Джиган вызвал Тимати на дуэль после высмеивания на шоу "Звезды"
Экс-возлюбленная Петрова Милославская повторила скандальный образ Бьянки Цензори
Изменение цен на запчасти будет отражено в автостраховках
Актёр Сычёв о преодолении кризисов в браке: "Надо устраивать запоминающиеся моменты"
Кофе фраппе: десертный напиток со льдом, молоком и сиропом
Марк Богатырев опубликовал фото с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Как влияют огородные дела на психологическое состояние человека?
Для эффективного похудения нужно исключить из рациона простые углеводы
Ксению Собчак на новом фото заподозрили в подражании Ренате Литвиновой
Ежедневная растяжка, после которой мы можете больше не ходить на массаж

Растяжка, которая заменит вам поход к массажисту

3:20
Спорт

Ежедневная программа растяжки может включать растяжки обоих видов, как статические, так и динамические. Растяжка также может помочь уменьшить боль, связанную с напряжением мышц. Это отличный выбор для начала дня, уделив тренировке всего несколько минут больше времени и включив растяжку в свой распорядок дня.

Растяжка, которая заменит вам поход к массажисту
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Растяжка груди.

  • Встаньте и разведите прямые руки в стороны как можно шире, ладонями вперед, а пальцы разведите в стороны.
  • Удерживая руки в этом положении, заведите их за спину.
  • Задержитесь в этом положении на 60 секунд.

Совет: Для более глубокой растяжки согните запястья назад, пока кисти не начнут слегка покалывать. Чтобы сделать растяжку еще глубже, сильнее согните запястья и запрокиньте голову назад, глядя в потолок.

Скручивание позвоночника в положении лежа.

  • Лягте на спину, разведя руки в стороны, чтобы ваше тело приняло форму буквы "Т".
  • Поднесите правую руку к левой.
  • Сделайте паузу, затем поменяйте ноги.
  • Сделайте по 5 повторений каждой ногой, стараясь каждый раз приближаться к руке.
  • Затем перевернитесь на живот.
  • Сделайте то же движение, стараясь поднести ногу к противоположной руке и делая паузу.
  • Сделайте по 5 повторений каждой ногой.

"Вденьте нитку в иголку".

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.
  • Положите правую лодыжку на левое колено.
  • Переплетите пальцы вокруг левого бедра и подтяните бедро к груди.
  • Выполняйте растяжку до приятных ощущений, позволяя растяжке естественным образом углубляться в течение 30 — 60 секунд.

Совет: Если вам нужна дополнительная растяжка, подтяните правое колено и правую лодыжку к правому плечу. Чтобы приблизить растяжку к мышцам вдоль копчика, вы можете подтянуть правое колено к левому плечу.

Выпад бегуна.

  • Сделайте шаг вперед правой ногой, как будто делаете выпад.
  • Положите левую руку на пол так, чтобы она была на одном уровне с правой ногой, а правое плечо прижмите к правому колену.
  • Опустите бедра к полу и выпрямите левую ногу, отведя левую пятку назад.
  • Задержитесь в этом положении на 5 секунд.
  • Поднимите грудь к потолку и заведите правую руку за спину, следя за тем, чтобы правое колено находилось на одной линии с правым бедром.
  • Задержитесь в этом положении на 5 секунд.
  • Сделайте 5 повторений, затем переключитесь на другую сторону.

Растяжка приседаний до подколенного сухожилия.

  • Встаньте, ноги на ширине плеч.
  • Не отрывая ступней от пола, приседайте, пока ягодицы почти не коснутся земли (при необходимости разведите ступни).
  • Возьмитесь за ступни и сделайте паузу на 3 секунды.
  • Медленно выпрямите ноги настолько, насколько сможете (вы должны почувствовать это в подколенных сухожилиях), сохраняя при этом ровную спину.
  • Задержитесь в этом положении на 10 секунд, затем опустите спину для начала.
  • Сделайте 3 повторения.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Последние материалы
Для эффективного похудения нужно исключить из рациона простые углеводы
Ксению Собчак на новом фото заподозрили в подражании Ренате Литвиновой
Растяжка, которая заменит вам поход к массажисту
В Нижнем Новгороде мальчик после ссоры с родителями упал с крыши и разбился
Принцесса Шарлотта помогает Кейт Миддлтон во время болезни игрой на фортепиано
Названы черты личности, связанные с высоким риском развития депрессии
Опрос: большинство родителей боится проблем с будущим трудоустройством ребёнка
Режиссер Михаил Миронов признался, что у него "громадье планов" с Иваном Ургантом
Появление иммуноглобулина G в жировой ткани наносит вред организму
Автоэксперт Евтеев раскрыл секреты восстановления кузова автомобиля после весны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников