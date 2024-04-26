Ежедневная растяжка, после которой мы можете больше не ходить на массаж

Растяжка, которая заменит вам поход к массажисту

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Ежедневная программа растяжки может включать растяжки обоих видов, как статические, так и динамические. Растяжка также может помочь уменьшить боль, связанную с напряжением мышц. Это отличный выбор для начала дня, уделив тренировке всего несколько минут больше времени и включив растяжку в свой распорядок дня.

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Растяжка груди.

Встаньте и разведите прямые руки в стороны как можно шире, ладонями вперед, а пальцы разведите в стороны.

Удерживая руки в этом положении, заведите их за спину.

Задержитесь в этом положении на 60 секунд.

Совет: Для более глубокой растяжки согните запястья назад, пока кисти не начнут слегка покалывать. Чтобы сделать растяжку еще глубже, сильнее согните запястья и запрокиньте голову назад, глядя в потолок.

Скручивание позвоночника в положении лежа.

Лягте на спину, разведя руки в стороны, чтобы ваше тело приняло форму буквы "Т".

Поднесите правую руку к левой.

Сделайте паузу, затем поменяйте ноги.

Сделайте по 5 повторений каждой ногой, стараясь каждый раз приближаться к руке.

Затем перевернитесь на живот.

Сделайте то же движение, стараясь поднести ногу к противоположной руке и делая паузу.

Сделайте по 5 повторений каждой ногой.

"Вденьте нитку в иголку".

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.

Положите правую лодыжку на левое колено.

Переплетите пальцы вокруг левого бедра и подтяните бедро к груди.

Выполняйте растяжку до приятных ощущений, позволяя растяжке естественным образом углубляться в течение 30 — 60 секунд.

Совет: Если вам нужна дополнительная растяжка, подтяните правое колено и правую лодыжку к правому плечу. Чтобы приблизить растяжку к мышцам вдоль копчика, вы можете подтянуть правое колено к левому плечу.

Выпад бегуна.

Сделайте шаг вперед правой ногой, как будто делаете выпад.

Положите левую руку на пол так, чтобы она была на одном уровне с правой ногой, а правое плечо прижмите к правому колену.

Опустите бедра к полу и выпрямите левую ногу, отведя левую пятку назад.

Задержитесь в этом положении на 5 секунд.

Поднимите грудь к потолку и заведите правую руку за спину, следя за тем, чтобы правое колено находилось на одной линии с правым бедром.

Задержитесь в этом положении на 5 секунд.

Сделайте 5 повторений, затем переключитесь на другую сторону.

Растяжка приседаний до подколенного сухожилия.

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Не отрывая ступней от пола, приседайте, пока ягодицы почти не коснутся земли (при необходимости разведите ступни).

Возьмитесь за ступни и сделайте паузу на 3 секунды.

Медленно выпрямите ноги настолько, насколько сможете (вы должны почувствовать это в подколенных сухожилиях), сохраняя при этом ровную спину.

Задержитесь в этом положении на 10 секунд, затем опустите спину для начала.

Сделайте 3 повторения.