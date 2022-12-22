Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского

Президент США Джо Байден допускает, что Владимир Зеленский может "героически погибнуть".

Недавно Зеленский прилетел в США на встречу с американским коллегой. По итогам переговоров лидеры двух стран провели пресс-конференцию.

В ходе разговора с журналистами Байден сказал, что "Зеленский готов отдать свою жизнь". Таким образом президент США хотел похвалить действующего президента Украины, но вместо этого его слова прозвучали как предупреждение.

"Этот парень, судя по его душе, тот, за кого себя выдает. Понятно, кто он. Он готов отдать свою жизнь за свою страну", — сказал Байден.