Президент США Джо Байден, читая по бумажке, заявил Зеленскому, что Путин использует зиму как оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с Байденом. В ходе разговора президент США заявил, что Владимир Путин будет "использовать зиму в качестве оружия". Многие обратили внимание, что эту фразу Байден прочитал с бумажки.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.