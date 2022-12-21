Байден, читая по бумажке, заявил Зеленскому, что Путин использует зиму как оружие

Президент США Джо Байден, читая по бумажке, заявил Зеленскому, что Путин использует зиму как оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с Байденом. В ходе разговора президент США заявил, что Владимир Путин будет "использовать зиму в качестве оружия". Многие обратили внимание, что эту фразу Байден прочитал с бумажки.