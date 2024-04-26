Джиган хочет подраться с Тимати. Что послужило поводом для ссоры рэперов?

Рэпер Джиган вызвал Тимати на дуэль после высмеивания на шоу "Звезды"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган стал участником команды "Сборная Красноярска" в юмористическом проекте "Звезды", где вызвал одного из членов жюри — музыканта Тимати — на бой.

Фото: youtube.com by канал Самойлова Оксана | SamKids is licensed under public domain

Так, еще в начале передачи Тимати пошутил, что если Джиган сможет произнести пять абзацев и не сбиться, то уже получится круто. Однако рэперу это не удалось — он не раз запинался и даже споткнулся на сцене.

Все это достаточно органично смотрелась в номерах команды, поэтому зрители от души смеялись.

Позже Джиган вызвал Тимати на бой по армреслингу, в котором победил последний. Тимати заверил, что "старался, как мог".

"Мне кажется, он что-то пропустил, затупил на пару секунд", — поддержал он своего коллегу.

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