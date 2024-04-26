Джиган хочет подраться с Тимати. Что послужило поводом для ссоры рэперов?

Рэпер Джиган стал участником команды "Сборная Красноярска" в юмористическом проекте "Звезды", где вызвал одного из членов жюри — музыканта Тимати — на бой.
Так, еще в начале передачи Тимати пошутил, что если Джиган сможет произнести пять абзацев и не сбиться, то уже получится круто. Однако рэперу это не удалось — он не раз запинался и даже споткнулся на сцене.
Все это достаточно органично смотрелась в номерах команды, поэтому зрители от души смеялись.
Позже Джиган вызвал Тимати на бой по армреслингу, в котором победил последний. Тимати заверил, что "старался, как мог".
"Мне кажется, он что-то пропустил, затупил на пару секунд", — поддержал он своего коллегу.
Ранее Стася Милославская повторила образ Бьянки Цензори в колготках.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.