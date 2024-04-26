Российский союз автостраховщиков начал пересчёт цен на запчасти

Изменение цен на запчасти будет отражено в автостраховках

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российский союз автостраховщиков начал публичную проверку проектов актуализированной версии справочников средней стоимости запчастей.

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Новые справочники составлены с учетом новых требований, внесенных Банком России в Единую методику оценки стоимости запчастей. Изменения касаются исключительно оценки стоимости запчастей в связи с изменением условий логистики при доставке запчастей. Средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены на региональный коэффициент. Срок доставки запчастей увеличен до 30 дней в базовом регионе, а срок доставки из базового региона в иной субъект РФ не может превышать 7 календарных дней. Действующие сейчас справочники вступили в силу 19 марта 2024 года, и средняя стоимость запчастей снизилась на 0,6% по сравнению с ценами в справочнике версии от 19 декабря 2023 года. Публичная проверка новых справочников завершится 15 мая.

Цены на запчасти резко выросли в 2022 году, что повлекло за собой тотальный пересмотр стоимости страховых рисков и всего ценообразования на рынке автострахования.