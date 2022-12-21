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Ольга Лебедева

Интрига дня: американские СМИ пишут о визите Зеленского в Белый дом. Но это тайна

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский может сегодня, в среду, 21 декабря, приехать в Вашингтон. Об этом сообщили накануне сразу несколько американских СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Интрига дня: американские СМИ пишут о визите Зеленского в Белый дом. Но это тайна

Администрация президента Джо Байдена пока не подтвердила и не опровергла эту информацию, однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси разослала всем членам Конгресса письма с просьбой лично присутствовать на сегодняшнем заседании ради "особого внимания к демократии” и "лично способствовать прогрессу для американского народа".

Напомню, что официально Зеленский не покидал Украину с тех пор, как Россия начала свою специальную военную операцию 24 февраля. Он всё это время виртуально выступает на разных международных собраниях и заседаниях, присылая всем, кто хочет его слушать, видеозаписи. Так он "вещал" для, к примеру, Совета Безопасности ООН, в нарушение действующих там правил. Так хотел "поговорить" с участниками ЧМ по футболу, но его "видеть" не пожелала ФИФА.

Что "пронюхали" американские СМИ

CNN со ссылкой на "два источника, знакомых с текущим планированием”, сообщила, что у Байдена должна состояться встреча с Зеленским в Белом доме, после которой бывший актёр выйдет на трибуну Конгресса "в среду вечером".

"Украинский президент покидает свою страну и, согласно двум источникам, уже находится на пути в Вашингтон. Этот визит совпадает с намерением администрации США объявить об отправке Киеву нового пакета помощи на 1,8 млрд долларов, включающего системы Patriot", — пишет издание.

Помешать этим мероприятиям может только одно — соображения безопасности. Интересно, кого боятся американские демократы в своём собственном доме?

Аксиос сообщила, ссылаясь на "многочисленные источники в высшем руководстве”, что полиция Капитолия уже готовит меры безопасности "для возможного визита".

"Если первая зарубежная поездка Зеленского состоится в Вашингтон — через 300 дней после того, как российские наёмные убийцы приземлились на парашютах в Киеве в неудачной попытке убить его, — это станет мощным сигналом о том, что поддержка США Украины работает", — пишет Axios (интересная деталь, очень жаль, что подробностей про "наёмных убийц на парашютах" нет).

По слухам, разнесённым американскими таблоидами, визит Зеленского вызван планами США "наконец, объявить о поставке Украине систем ПВО Patriot". Тех самых, про которые Россия уже недвусмысленно высказалась, предупредив, что любой обслуживающий их персонал НАТО станет законной целью ВС РФ.

На текущий момент, впрочем, никаких комментариев Белого дома по поводу Patriot или вероятности визита Зеленского нет.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы вашингтон джо байден нэнси пелоси владимир зеленский
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