Пентагон назвал виновных в "хаотичности" ухода из Афганистана

Исчерпывающий отчёт Пентагона о бессистемном уходе США из Афганистана показал, что военные обвиняют постоянное вмешательство американских высокопоставленных лиц в том, что они "отвлекали их от того, что необходимо было сделать, создавая хаотические сцены, которыми сопровождался вывод войск".

Об этом рассказал Washington Post, получивший от военного ведомства США копию отчёта на 2000 страниц, в котором чётко написано, что "старшие офицеры, отвечающие за эвакуацию, были даже вынуждены изменить планы из-за непрекращающегося вмешательства издалека".

"Все из Белого дома давали советы, — цитирует издание приведённые в отчёте слова контр-адмирала Питера Вазели, представителя США в Кабуле во время эвакуации. — Не только президент Байден, но и первая леди Джилл Байден, члены Конгресса, журналисты и даже Ватикан — все они указывали, кого больше всего нужно было спасать".

По словам Вазели, эти "громкие запросы снижали пропускную способность и создавали конкуренцию за и без того напряженные ресурсы <…> вызвали беспорядок и хаос, которые привели к тому, что некоторые американцы и дружественные афганцы остались там".

"С тысячами телефонных звонков, текстовых сообщений и электронных писем, поступивших в Кабул во время 17-дневной эвакуации, у руководителей операции по выводу войск не было выбора: военные были вынуждены спасать не только конкретных людей, но и конкретных собак".

Как следует из отчёта, на который ссылается Washington Post, первоначальный план состоял в том, чтобы эвакуировать американских граждан, затем афганцев, которые помогали американцам во время двухдесятилетней оккупации их страны. Но — вмешались "посторонние люди" и "всё порушили".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен