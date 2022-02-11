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Автор Ольга Лебедева

Пентагон назвал виновных в "хаотичности" ухода из Афганистана

Мир

Исчерпывающий отчёт Пентагона о бессистемном уходе США из Афганистана показал, что военные обвиняют постоянное вмешательство американских высокопоставленных лиц в том, что они "отвлекали их от того, что необходимо было сделать, создавая хаотические сцены, которыми сопровождался вывод войск".

Пентагон назвал виновных в "хаотичности" ухода из Афганистана

Об этом рассказал Washington Post, получивший от военного ведомства США копию отчёта на 2000 страниц, в котором чётко написано, что "старшие офицеры, отвечающие за эвакуацию, были даже вынуждены изменить планы из-за непрекращающегося вмешательства издалека".

"Все из Белого дома давали советы, — цитирует издание приведённые в отчёте слова контр-адмирала Питера Вазели, представителя США в Кабуле во время эвакуации. — Не только президент Байден, но и первая леди Джилл Байден, члены Конгресса, журналисты и даже Ватикан — все они указывали, кого больше всего нужно было спасать".

По словам Вазели, эти "громкие запросы снижали пропускную способность и создавали конкуренцию за и без того напряженные ресурсы <…> вызвали беспорядок и хаос, которые привели к тому, что некоторые американцы и дружественные афганцы остались там".

"С тысячами телефонных звонков, текстовых сообщений и электронных писем, поступивших в Кабул во время 17-дневной эвакуации, у руководителей операции по выводу войск не было выбора: военные были вынуждены спасать не только конкретных людей, но и конкретных собак".

Как следует из отчёта, на который ссылается Washington Post, первоначальный план состоял в том, чтобы эвакуировать американских граждан, затем афганцев, которые помогали американцам во время двухдесятилетней оккупации их страны. Но — вмешались "посторонние люди" и "всё порушили".

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Афганская война: репортаж из Кабула | Кладбище империй: как «Талибан» оказался сильнее США
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша пентагон афганистан
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