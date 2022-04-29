Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной

Варшава отвергла даже мысль о том, что задумала установить военно-политический контроль над частью Украины. Однако факты говорят об обратном.

Варшава опровергла намерение зайти на Украину

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал в четверг о намерениях Польши зайти на западную Украину для установления военно-политического контроля над "своими историческими владениями".

Первым этапом "воссоединения", как утверждает Нарышкин, со ссылкой на данные, поступающие в СВР, должен стать обсуждаемый с американцами ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии". Эта миссия будет без мандата НАТО, но с участием "желающих государств".

Польские спецслужбы сейчас ищут "договороспособных" представителей элиты Украины для формирования ориентированного на Варшаву противовеса националистам, отметил Нарышкин.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отреагировал, что эти высказывания — ложь. По его словам, цель, которую преследует РФ, выдвигая такие обвинения — подрыв сотрудничества Польши и Украины.

Польша уже предлагала ввести на Украину свои войска

Между тем, в польском обществе жива мечта о "возвращении" "Восточных окраин" (кресов) — Вильно (Вильнюс), Львов, Гродно, которые принадлежали стране с 1918 по 1939 год. Аннексия белорусских территорий обсуждалась в период обострения обстановки в Белоруссии в 2020-21 годах.

Аналогичный вопрос об "окраин" на Украине, куда входят Галичина и Волынь, сегодня не может не дискутироваться. Особенно на этом этапе СВО, когда стало ясно, что некоторые области восточной Украины войдут в состав РФ после достижения целей спецоперации.

Вспомним недавнюю инициативу главы партии "Право и справедливость" вице-премьера Ярослава Качиньского о вводе на Украину "миротворцев НАТО" (читай польскую армию), которая была отвергнута Владимиром Зеленским.

В Вашингтоне понимают, что если сейчас вместе с Варшавой не "брать быка за рога", то тогда российская армия дойдёт до западных границ Украины и будет контролировать всю страну. Это увеличит козыри России в послевоенных переговорах.

Чей бы план ни был, сегодня он реален

Поляки обсуждают раздел Украины как договорённости между Россией, Венгрией и Польшей. Об этом рассуждал, например, экс-премьер Польши Дональд Туск в интервью "Политике".

Он уверен, что Венгрия готовилась к такой ситуации, при которой Украина "может рухнуть в течение нескольких дней" при наступлении армии РФ, и тогда украинское Закарпатье войдёт состав Венгрии.

"В какой степени Качиньский был вовлечен в интриги Орбана? Мы можем только догадываться", — добавил Туск.

Активным сторонником "воссоединения" Польши с кресами является бывший вице-премьер Польши адвокат Роман Гертых, который поделился в соцсети интересной теорией о "плане Орбана".

"Орбан согласовал этот план с Путиным на встрече", а потом и с поляками, пишет Гертых 17 марта.

"Россия создаёт в Киеве марионеточное правительство, восточные части присоединяется к России, а запад Украины и Закарпатская Русь образуют отдельное, прозападное образование под опекой Венгрии и Польши", — говорится в концепции.

В какой степени в этом плане присутствует российский президент — мы можем только догадываться.

Но вспомним, что в своём выступлении 21 февраля перед началом спецоперации Владимир Путин отметил, что государственность Украины исторически не состоятельна, а подарена большевиками.

Он пришел к выводу, что большая часть Украины это историческая территория России, а на западе она получила земли от Польши, Венгрии и Румынии, благодаря Иосифу Сталину.

Лучший ли это для России сценарий?

Времена сегодня такие, что всё возможно. Украина уже развалилась, и Польша вполне может, сделав хорошо США, вернуть свои исторические земли, наказав украинских нацистов за геноцид поляков. В ближайшее время мы увидим, насколько это реализуемо.

Что касается России, то аналитик Александр Носович считает, что сценарий, по которому Польша заберет под свой протекторат Галичину — лучший для всех региональных игроков. Включая Россию, которую Польша избавляет от вечной головной боли, какой была сама Польша в составе Российской Империи.

Кремлём задумано, что в каждом регионе Украины после денацификации состоится референдум для определения будущего. Очевидно, что Галичина, Волынь тоже определяться. Не будем предвосхищать события.

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