США не разрешили Польше аннексировать Западную Украину

Правительство Польши навсегда похоронило идею о "миротворцах" на Украине, получив от Украины обвинения в попытке создания "замороженного конфликта".

США закрыли тему о польских "миротворцах"

Правительство Польши отказалось от реализации "миротворческой миссии" на Украине, инициированной лидером правящей польской партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским неделю назад.

Как стало известно газете Wirtualna Polska, предложение Ярослава Качиньского не встретило одобрения американской стороны во время визита президента США Джозефа Байдена в Польшу. По данным Wiadomosci (WP), в Варшаве должна была состояться короткая беседа на эту тему, но, как сообщил газете один из официальных лиц в правительстве, "тема не была воспринята всерьёз".

Американцы ещё раз подтвердили, что не намерены отправлять своих солдат на Украину. Тема сегодня закрыта, заверил "информатор из силового лагеря".

Зеленскому не нужен "замороженный конфликт"

Вашингтон, видимо, посоветовал и Владимиру Зеленскому ответить Варшаве в том же духе, что откровенно удивило поляков.

Президент Украины в интервью российским СМИ в воскресенье, 27 марта, заявил, он пока "не до конца понимает" предложение Польши о миротворцах.

"Во время встречи с польскими коллегами я пояснил, что нам не нужен замороженный конфликт на территории нашей страны", — сказал он.

Однако поляки настаивают, что Зеленский обсуждал с ними этот вопрос и ход его реализации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Марчин Пшибач в эфире TVN24.

Пшибач пояснил, что идея "миротворческой миссии" состояла в том, чтобы войти на территорию Украины по просьбе Киева, "встретиться" с российскими силами и "проложить какую-то демаркационную линию". Пшибач предположил, что на данный момент это перестало интересовать президента Зеленского, который, возможно, "осмелел от тактических успехов на фронте".

Если на данный момент приглашение ввести такую ​​миссию не обсуждается, то Польша не настаивает, но "при необходимости мы можем поговорить с союзниками", уточнил он.

Однако, как узнала газета WР из неофициальных источников, польское правительство не будет повторно обсуждать эту идею.

Почему армии Польши не разрешили войти на Украину

Бывший посол Польши в ООН Ежи Мария Новак подчеркнула, что с самого начала идея Ярослава Качиньского не выглядела должным образом подготовленной.

"Это было необдуманное предложение, доказывающее, что Качиньский не знал международных условий, не знал, что такое миротворческие миссии. Подготовка серьёзных предложений занимает много времени. Я подозреваю, что это не было согласовано ни с министерством иностранных дел, ни с министерством национальной обороны", — резюмирует дипломат в интервью WP.

Однако Качиньский имеет степень доктора юридических наук, вряд ли он не понимал, что такое миротворческая миссия и "с чем её едят".

К тому же, судя по словам Пшибача и источников WP, идея была согласована в правительстве и обсуждалась с Украиной. Но США решили не подставляться в организуемой Польшей войне с Россией, которая может привести к развалу НАТО, так как не все согласятся прийти Варшаве на помощь по пункту 5 устава НАТО о коллективной безопасности.

Идея Качиньского доказывает, что Киев готов на любые меры, чтобы втянуть НАТО в войну. Что касается Польши, то её "миротворцы " — это предлог для аннексии Западной Украины.

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