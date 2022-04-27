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Автор Любовь Степушова

Румыния накануне исторического объединения с Молдавией

Мир

Наиболее заинтересована в дестабилизации Приднестровья Румыния, которая может реализовать свои мечты об объединении с Молдавией и решить вопрос "приднестровского сепаратизма" с помощью НАТО.

Румыния накануне исторического объединения с Молдавией

Обстрелы и взрывы в Приднестровье каждый день

Власти Приднестровской Молдавской республики (ПМР) 27 апреля обвинили Киев в использовании беспилотников над селом Колбасна Рыбницкого района, где находится крупнейший склад боеприпасов советского производства. Он охраняется российскими миротворцами.

В Тирасполе утверждают, что обстрелы велись с территории Украины, но были незначительными. Ранее в ПМР (Тирасполе, Григориополе и Парканах) были зафиксированы взрывы. Пострадали две телекоммуникационные антенны, транслирующие российское радио, здание министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе и воинская часть в селе Парканы.

Российский след, конечно, тут же был найден, но Москве нет никакого резона создавать очаг напряжённости в пророссийском регионе.

Украинский след

Иное дело — украинские интересы, которые прямо связаны со складом боеприпасов. От склада до границы с Украиной всего два километра. "Интерфакс" передаёт, что нападение на штаб-квартиру МГБ было совершено тремя людьми, которые въехали в Приднестровье с территории Украины через таможенный пост Нововладимировка, совершили обстрел из гранатомета, а затем через то же место покинули страну.

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Приднестровье может быть "легко" завоёвано Украиной, если об этом попросят молдавские власти, а они могут попросить.

Украина обеспечивает повод для унии Румынии и Молдавии

Вполне вероятно, что дестабилизация руками украинцев работает на унию Румынии и Молдавии. Появилась возможность решить вопрос об объединении двух румыноговорящих стран под рассказы о "российском вторжении".

Как пишет издание Adevarul, объединение двух стран "должно было состояться раньше, но желание молдаван и их руководства иметь суверенное, независимое государство было понятно".

"Но сейчас мы находимся в критической ситуации", — поясняет издание, так как "Россия хочет установить в Кишинёве послушный режим".

Эта цель, по мнению газеты, может быть достигнута за три дня, потому что Молдавия не имеет возможности противостоять российским "оккупантам". Издание призывает сделать исторический шаг к союзу решениями двух парламентов, которые можно будет получить через несколько дней, а референдумы могут быть перенесены на более поздний срок.

Действительно, это возможно, так как большинство в парламенте Молдавии сейчас у партии Майи Санду.

"Всё это для того, чтобы сделать Молдавию территорией НАТО и разрешить туда немедленный ввод войск НАТО для её защиты", — указывает газета.

То есть никакой войны не будет, всё будет сделано вполне "мирным" путём.

Призывы к миру на фоне блокады Приднестровья

В этом контексте вполне понятны заверения министра обороны Румынии Василе Динку, который опроверг возможность "войны" в Молдавии.

"Я не думаю, что существует какая-либо возможность войны в Молдавии, которая, напомню, является нейтральной в военном и политическом отношении", — сказал Динку в заявлении, переданном местным телеканалом Digi24.

Во вторник, 26 апреля, президент страны Майя Санду заявила, что открыта для мирного дипломатического диалога.

"Мы осуждаем любые вызовы и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинёв продолжает настаивать на мирном урегулировании приднестровского конфликта", — заявила Санду.

Президент подчеркнула, что Молдавия не планирует блокировать Приднестровье. Тем не менее последние действия говорят об этом. Это и блокирование торговых операций крупнейшего металлургического завода ПМР, и отсутствие поставок лекарств, продуктов питания.

Добавим, что в марте Санду повторила призыв к выводу российских войск из Приднестровья — на следующий день после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы объявила этот регион "территорией, оккупированной Россией".

ПМР заявляет о "разводе" с Молдавией

Очевидно, что ситуация в Приднестровье стремительно ухудшается. Как бы предчувствуя реализацию описанного сценария, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил, что настало время поставить точку в затянувшемся на 30 лет конфликте и заключить мирный договор.

"Война против истории и здравого смысла, которая ведётся властями Молдавии, а также выбранный ими курс на сближение с ЕС и НАТО свидетельствуют, что Молдавия и Приднестровье никогда не будут вместе", — сказал Игнатьев.

По его словам, точка невозврата в отношениях с Кишинёвым была пройдена 17 сентября 2006 года, когда народ ПМР на референдуме проголосовал за построение независимого государства.

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Румыния заставит Молдавию "скакать"?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато румыния молдавия майя санду приднестровье виталий игнатьев
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