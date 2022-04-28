EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Советник президента: Херсонская область будет включена в состав РФ

Мир » Бывший СССР » Украина

Херсонская область будет включена в состав РФ, как и другие области юго-востока Украины, уверен советник президента Богдан Безпалько.

Советник президента: Херсонская область будет включена в состав РФ

Херсонская область вводит рубль в обращение

Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, заявил в четверг, 28 апреля, заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключён. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности", — сказал чиновник в интервью "РИА Новости".

По его словам, с 1 мая Херсонская область переходит в рублёвую зону, переходный период с гривны на рубль займёт примерно четыре месяца.

Украина перестала быть для херсонцев своим государством

В ночь со 27-го на 28 апреля мирный Херсон стал объектом ракетных ударов ВСУ. Понятна высказанная позиция херсонцев, так как своя армия, а значит, и государство, перестают быть своими, как только они начинают уничтожать свой народ.

Украинские власти на пока ещё своей территории затопляют сёла, взрывают мосты, используют города как крепости, размещая внутри армию и стреляя из жилых кварталов. Они делают трагические постановки, как в Буче, драмтеатре Мариуполя, убивая напрямую своих граждан, чтобы "мировое сообщество" ещё больше санкционировало Россию.

Херсонская область и весь юго-восток будут в составе России

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько уверен, что Херсонская область будет в составе РФ.

По его словам, определённость в этом вопросе появилась после провала переговоров с Украиной и Западом, который выступает как военный противник РФ.

Советник президента России напомнил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неоднократно заявлял, что украинский кризис должен решиться на поле боя, поэтому "у нас не остаётся другого выхода, кроме победы в специальной военной операции".

Богдан Безпалько считает, что "территории, которые ранее относились к юго-востоку от Одессы до Харькова, может быть, до Сум и Чернигова, будут входить в состав Российской Федерации как исторические российские земли, включённые в состав Российской империи по результатам русско-турецких и русско-польских войн".

По его словам, будущее остальных территорий Украины будет определяться референдумами, однако в любом случае они должны контролироваться РФ.

"Если жители этих территорий выскажутся за самостоятельное существование, то эти территории должны и будут находиться под полным контролем Российской Федерации, иначе их опять превратят в таран против нашего государства, насытят оружием, идеологией, националистами, деньгами и направят в нашу сторону. Мы этого допустить не должны", — сказал Богдан Безпалько.

Херсонская область полностью контролируется армией РФ. 27 апреля со своих постов российские власти заставили уйти руководителей прежней администрации Херсона и области. Мэром города назначен депутат городского совета Александр Кобец, руководителем Херсонской области — политик Владимир Сальдо.

Рублевая зона позволит поддержать население и бизнес области в переходный период, интегрировать регион с Донбассом и увеличить торговлю с Крымом. Переход на рубли — это также важный политический шаг, это демонстрация флага, главное для России, чтобы Кремль не передумал.

Читайте по теме:

Минобороны: удары по Херсону и Изюму — военное преступление Киева

Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине

Уничтожение полка "Азов"* принесёт России победу над нацизмом

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым херсон украина донбасс жозеп боррель богдан безпалько херсонская область
Sberbank
Новости
Delfi: "Бронзовый солдат" в Таллине был осквернён сыном эстонского депутата
Румыния назвала фейком данные о переброске техники к границам Украины и Молдавии
Ярош прокомментировал обстрел Херсона: "Это наш украинский город!"
Bloomberg: Германия готовится к остановке поставок газа из России
"Азов"* сообщил, что на "Азовстали" обвалился госпиталь с ранеными
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Правительство Швеции отказалось проводить референдум о членстве в НАТО
WarGonzo: Румыния планирует вторгнуться в Приднестровье
МО ФРГ о поставках вооружения на Украину: "Наши возможности ограничены"
Сенатор Россель ответил Соловьёву на слова о "бесах в городе"
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"
Силовые структуры
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Ирина Шлионская За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес Ирина Шлионская Усам Оздемиров Создание коалиции поможет России остановить монстра НАТО Усам Оздемиров Игорь Буккер Почему Грузия не открыла второй фронт против России Игорь Буккер
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Мир. Новости мира
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Последние материалы
Правительство Швеции отказалось проводить референдум о членстве в НАТО
Советник президента: Херсонская область будет включена в состав РФ
WarGonzo: Румыния планирует вторгнуться в Приднестровье
МО ФРГ о поставках вооружения на Украину: "Наши возможности ограничены"
Сенатор Россель ответил Соловьёву на слова о "бесах в городе"
Британцы посоветовали полякам и немцам "закатать рукава и копать уголь"
После прекращения поставок Польша продолжает покупать российский газ реверсом
Польша анонсировала крупные военные учения на севере и востоке страны
Один человек погиб в результате падения вертолёта под Саратовом, ещё один пропал
В ДНР отменён Парад Победы и шествие Бессмертного полка из-за угрозы обстрелов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников