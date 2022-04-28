Советник президента: Херсонская область будет включена в состав РФ

Херсонская область будет включена в состав РФ, как и другие области юго-востока Украины, уверен советник президента Богдан Безпалько.

Херсонская область вводит рубль в обращение

Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, заявил в четверг, 28 апреля, заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключён. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности", — сказал чиновник в интервью "РИА Новости".

По его словам, с 1 мая Херсонская область переходит в рублёвую зону, переходный период с гривны на рубль займёт примерно четыре месяца.

Украина перестала быть для херсонцев своим государством

В ночь со 27-го на 28 апреля мирный Херсон стал объектом ракетных ударов ВСУ. Понятна высказанная позиция херсонцев, так как своя армия, а значит, и государство, перестают быть своими, как только они начинают уничтожать свой народ.

Украинские власти на пока ещё своей территории затопляют сёла, взрывают мосты, используют города как крепости, размещая внутри армию и стреляя из жилых кварталов. Они делают трагические постановки, как в Буче, драмтеатре Мариуполя, убивая напрямую своих граждан, чтобы "мировое сообщество" ещё больше санкционировало Россию.

Херсонская область и весь юго-восток будут в составе России

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько уверен, что Херсонская область будет в составе РФ.

По его словам, определённость в этом вопросе появилась после провала переговоров с Украиной и Западом, который выступает как военный противник РФ.

Советник президента России напомнил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неоднократно заявлял, что украинский кризис должен решиться на поле боя, поэтому "у нас не остаётся другого выхода, кроме победы в специальной военной операции".

Богдан Безпалько считает, что "территории, которые ранее относились к юго-востоку от Одессы до Харькова, может быть, до Сум и Чернигова, будут входить в состав Российской Федерации как исторические российские земли, включённые в состав Российской империи по результатам русско-турецких и русско-польских войн".

По его словам, будущее остальных территорий Украины будет определяться референдумами, однако в любом случае они должны контролироваться РФ.

"Если жители этих территорий выскажутся за самостоятельное существование, то эти территории должны и будут находиться под полным контролем Российской Федерации, иначе их опять превратят в таран против нашего государства, насытят оружием, идеологией, националистами, деньгами и направят в нашу сторону. Мы этого допустить не должны", — сказал Богдан Безпалько.

Херсонская область полностью контролируется армией РФ. 27 апреля со своих постов российские власти заставили уйти руководителей прежней администрации Херсона и области. Мэром города назначен депутат городского совета Александр Кобец, руководителем Херсонской области — политик Владимир Сальдо.

Рублевая зона позволит поддержать население и бизнес области в переходный период, интегрировать регион с Донбассом и увеличить торговлю с Крымом. Переход на рубли — это также важный политический шаг, это демонстрация флага, главное для России, чтобы Кремль не передумал.

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