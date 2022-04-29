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Автор Ольга Лебедева

Отрицая план захвата Западной Украины, Польша стягивает к ней войска

Мир

Польские власти назвали "российской пропагандой" заявление Сергея Нарышкина об их вступлении в сговор в Вашингтоном с целью оккупировать Западную Украину, введя туда — под видом военных учений — "миротворческий контингент".

Отрицая план захвата Западной Украины, Польша стягивает к ней войска

"Глава российской разведки распространяет инсинуации против Польши и США, ложно убеждая, что обе страны готовят польскую аннексию Западной Украины, — написал в четверг вечером в Твиттере Станислав Зарынь, пресс-секретарь министерства, отвечающего за службы безопасности. — Высшие должностные лица Кремля присоединяются к очернению Польши, распространяя ложь о посягательствах Варшавы на украинские территории уже много лет. Теперь же она усилилась".

Нестыковки

Обвиняя Кремль в распространении пропаганды и очернении Польши, пан Зарынь не посчитал нужным хоть как-то пояснить заявление Минобороны страны о старте 1 мая крупномасштабных военных учений вблизи украинской границы.

А между тем поляков уже предупредили, что "колонны военной техники” будут двигаться по "шоссе, скоростным автомагистралям и национальным дорогам”, и призвали не снимать их движение и не публиковать никакой информации, содержащей данные о передвижении войск и их местоположении, дат и времени проезда военных колонн, о вылетах и посадках военных самолетов”, так как это может негативно сказаться на "безопасности и обороне” Польши.

И, к слову, напомним, что поведение премьер-министра Матеуша Моравецкого во время его последнего визита на Украину тоже как-то логически "не вписывается" в объяснения пресс-секретаря МВД — уж очень "по-хозяйски" вёл себя польский политик во Львове.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина
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