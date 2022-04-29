Ищенко о планах Польши на Украину: решили дождаться конца операции в Донбассе

Обострить украинский кризис давно хотят США. Они могли бы сделать это, подключив к нему Румынию и Польшу. Ранее правительство последней открыто намекало на готовность принять в нём прямое участие, однако теперь заверяет, что планов по присоединению Западной Украины нет. Создаётся такое впечатление, что Польша чего-то ждёт, считает политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, Варшава решила дождаться результатов поставок вооружения, которое сейчас Запад перебрасывает в качестве помощи режиму Киева.

Эксперт заметил в статье для Украина.ру, что Польша не против дождаться, чем закончится операция России в Донбассе, а потом уже будет принимать решение о том, как ей стоит действовать на украинском направлении.

В четверг глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что в США и Варшаве вынашиваются планы по установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине. Однако пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин эту информацию опроверг, назвав её "ложной".