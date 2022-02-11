EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет

Мир » Бывший СССР

Берлинская встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно. За этим последовали два важных заявления, которые запускают военный сценарий в Донбассе.

Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет

Украина отказалась вести переговоры с ЛДНР

Как стало ясно из пресс-коференции российского представителя Дмитрия Козака, он более девяти часов в Берлине пытался убедить украинскую делегацию начать переговоры с представителями народных республик Донбасса по их особому статусу на Украине, как того требуют Минские соглашения. Но украинский представитель Андрей Ермак упорно отказывался и искал в соглашениях какие-то обязательства РФ, которые она якобы не выполняет.

Обе стороны назвали переговоры безрезультатными.

Байден призвал американцев срочно уехать с Украины

Сразу же вслед за этим президент США Джо Байден сообщил, что на Украине всё может закончится "безумно быстро" и призвал соотечественников, кто на чём может, срочно покинуть Украину. Он отказался направлять на Украину военных, чтобы помочь с эвакуацией. По его словам, "если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга, будет мировая война".

Володин инициирует признание ЛДНР

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект обращения к президенту страны о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен на заседании Совета Думы 14 февраля.

"7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо", — написал Володин в своём Тelegram-канале.

То есть, назревает признание независимости Луганска и Донецка, потому что бандеровский режим, суть которого состоит в восхвалении нацизма и преследовании за любое упоминание советской эпохи в положительном ключе не способен сосуществовать со своим полным антагонистом в виде ЛДНР. 

Нет ни малейшей зацепки предотвратить войну

Как сказал Pravda. Ru военный эксперт Алексей Леонков,  развитие ситуации идёт по негативному сценарию, то есть "нет уже возможности предотвратить этот конфликт, который, скорее всего, будет, потому что стороны не договариваются". 

"Нет ни единой зацепки, чтобы остановить то, что сейчас творится. Наши СВР и Совет Безопасности докладывают о том, что полным ходом идёт приготовление к атаке Украины на Донбасс.  Визит министра иностранных дел Великобритании показал, что Лондон не собирается что-либо делать, чтобы этот конфликт не произошел", - отметил эксперт.

Читайте по теме: Глава ДНР Пушилин не исключил скорого нападения Украины

Лавров не исключил выезд с Украины части персонала диппредставительств РФ

Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Война с Украиной в 2022 году: Самый актуальный прогноз от политолога
Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс андрей ермак дмитрий козак вячеслав володин минские соглашения
Новости
Политолог Валерий Соловей уверен, что Жириновского отравили
В ДНР назвали положение на линии соприкосновения "затишьем перед бурей"
Столтенберг заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе
Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния
Допинг-скандал вокруг Валиевой напомнил Винер-Усмановой отстранение Кабаевой
WADA выступает против снятия с Валиевой запрета на участие в Олимпиаде
Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены
Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова
Губерниев возмутился вопросу иноСМИ Валиевой про допинг
Столтенберг: НАТО усилит присутствие на востоке из-за конфликта вокруг Украины
Популярное
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский

Елена Малышева объяснила, как восьмикратная вакцинация от COVID-19 могла отразиться на здоровье Владимира Жириновского, который попал в реанимацию с коронавирусом. .

Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Любовь Степушова Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков Василий Амирджанов Усам Оздемиров Критическую инфраструктуру закалят импортозамещением Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Последние материалы
Политолог Валерий Соловей уверен, что Жириновского отравили
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
В ДНР назвали положение на линии соприкосновения "затишьем перед бурей"
Столтенберг заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе
Военный историк рассказал, чего стыдятся Болгария, Венгрия и Румыния
Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков
Допинг-скандал вокруг Валиевой напомнил Винер-Усмановой отстранение Кабаевой
WADA выступает против снятия с Валиевой запрета на участие в Олимпиаде
Все операции с рублёвыми кошельками WebMoney прекращены
Названо имя нового ведущего КВН, который заменит Маслякова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников