Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет

Берлинская встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно. За этим последовали два важных заявления, которые запускают военный сценарий в Донбассе.

Украина отказалась вести переговоры с ЛДНР

Как стало ясно из пресс-коференции российского представителя Дмитрия Козака, он более девяти часов в Берлине пытался убедить украинскую делегацию начать переговоры с представителями народных республик Донбасса по их особому статусу на Украине, как того требуют Минские соглашения. Но украинский представитель Андрей Ермак упорно отказывался и искал в соглашениях какие-то обязательства РФ, которые она якобы не выполняет.

Обе стороны назвали переговоры безрезультатными.

Байден призвал американцев срочно уехать с Украины

Сразу же вслед за этим президент США Джо Байден сообщил, что на Украине всё может закончится "безумно быстро" и призвал соотечественников, кто на чём может, срочно покинуть Украину. Он отказался направлять на Украину военных, чтобы помочь с эвакуацией. По его словам, "если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга, будет мировая война".

Володин инициирует признание ЛДНР

Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект обращения к президенту страны о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен на заседании Совета Думы 14 февраля.

"7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо", — написал Володин в своём Тelegram-канале.

То есть, назревает признание независимости Луганска и Донецка, потому что бандеровский режим, суть которого состоит в восхвалении нацизма и преследовании за любое упоминание советской эпохи в положительном ключе не способен сосуществовать со своим полным антагонистом в виде ЛДНР.

Нет ни малейшей зацепки предотвратить войну

Как сказал Pravda. Ru военный эксперт Алексей Леонков, развитие ситуации идёт по негативному сценарию, то есть "нет уже возможности предотвратить этот конфликт, который, скорее всего, будет, потому что стороны не договариваются".

"Нет ни единой зацепки, чтобы остановить то, что сейчас творится. Наши СВР и Совет Безопасности докладывают о том, что полным ходом идёт приготовление к атаке Украины на Донбасс. Визит министра иностранных дел Великобритании показал, что Лондон не собирается что-либо делать, чтобы этот конфликт не произошел", - отметил эксперт.

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