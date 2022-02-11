Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что президент США Джо Байден призывает американцев покидать территорию Украины, так как Киев готовит нападение на Донбасс.
По его словам, военные силы и техника, имеющиеся в распоряжение Украины, позволяют начать вторжение в любой момент.
"С учётом влияния главы США на Украину, наверное, ему предоставили информацию, получив которую он призвал американцев покинуть страну. Не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. У неё всё для этого готово", — сказал Пушилин во время пресс-конференции.
Он также подчеркнул: Украина переходит в наступление, используя западное оружие против гражданского населения. Глава ДНР пообещал делать всё возможное, чтобы защитить народ.
Как отметил Пушилин, в случае начала вооружённых столкновений Россия может предпринять военный ответ.
"Говорить о всеобщей мобилизации преждевременно, мы рассчитываем на собственные силы. Что касается контрнаступлений в случае атаки Киева, мы, как люди здравомыслящие, думаем об этом", — заключил политик.
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