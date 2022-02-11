Глава ДНР Пушилин не исключил скорого нападения Украины

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что президент США Джо Байден призывает американцев покидать территорию Украины, так как Киев готовит нападение на Донбасс.

По его словам, военные силы и техника, имеющиеся в распоряжение Украины, позволяют начать вторжение в любой момент.

"С учётом влияния главы США на Украину, наверное, ему предоставили информацию, получив которую он призвал американцев покинуть страну. Не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. У неё всё для этого готово", — сказал Пушилин во время пресс-конференции.

Он также подчеркнул: Украина переходит в наступление, используя западное оружие против гражданского населения. Глава ДНР пообещал делать всё возможное, чтобы защитить народ.

Как отметил Пушилин, в случае начала вооружённых столкновений Россия может предпринять военный ответ.

"Говорить о всеобщей мобилизации преждевременно, мы рассчитываем на собственные силы. Что касается контрнаступлений в случае атаки Киева, мы, как люди здравомыслящие, думаем об этом", — заключил политик.

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