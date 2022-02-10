Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, сообщает NBC.
По словам американского лидера, Вашингтон ни при каких обстоятельствах не направит войска на Украину, даже для эвакуации граждан США.
"Если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга — это мировая война", — пояснил Байден.
Ранее Госдепартамент США призвал американских граждан не ездить на Украину, а тем, кто уже там — покинуть страну всеми доступными видами транспорта. В Госдепе предупредили, что американские власти не смогут эвакуировать своих граждан с Украины, если там начнутся военных действий, а они могут начаться "в любой момент".
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В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.
В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.