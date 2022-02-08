La Stampa: США паникуют, ведь Байден провалил план на Украину

Если у США и был план в отношении Украины, то президент страны Джо Байден провалил его, сообщает La Stampa.

Президент США Джо Байден

Как отметил автор материала Лучио Караччоло, неудачи в украинском вопросе заставили американцев вместо дипломатии прибегнуть к "панической пропаганде" по поводу якобы готовящегося вторжения РФ на Украину.

"У США, похоже, появилась серьёзная стратегическая неопределённость. Плана у них нет, а если и есть, то он не работает", — пояснил журналист.

Он добавил, что именно США "виноваты" в сближении России и Китая, так как в напряжённой ситуации Москва была вынуждена переключиться на Восток. По мнению Караччоло, российско-американские отношения ухудшились ещё в 2014 году, ведь тогда Барак Обама "поддержал киевское восстание". Именно в этих условиях, подчёркивает журналист, возникла "странная пара" — Си Цзиньпин и Владимир Путин.

"Made in America", — написал Караччоло, указывая США на то, что именно они положили начало такому союзу.

Также автор публикации заострил внимание на том, что Штаты должны попытаться наладить отношения с РФ и "вернуть её на Запад". По его словам, это можно сделать, лишь поддержав авторитет Москвы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен